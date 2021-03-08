Індекс млинця: скільки коштує приготувати страву цього року

Журналісти "Сьогодні" взялись порахувати "індекс млинця", тобто скільки буде коштувати приготувати страву цьогоріч. І вийшло, що собівартість млинця значно збільшилась.
За основу взяли рецепт із традиційними інгредієнтами:
- яйця;
- молоко;
- борошно;
- цукор;
- олія;
- вершкове масло.
Враховуючи середню ціну цих продуктів, один млинець нині коштує 3 гривні, відповідно, одна порція з 20 млинців – 60 гривень. Це на чверть дорожче, ніж минулоріч.
Тож із року у рік за одні й ті ж гроші господині печуть дедалі менше млинців.
Якщо ви ще не маєте власного перевіреного рецепту млинців, то ділимося із вами трьома рецептами млинців на молоці, всі вони різні й млинці виходять дуже смачними. Також ми підготували для васідеї смачних несолодких начинок для млинців, які можна легко приготувати з доступних продуктів.
Та не тільки ж млинці їсти у Сирний тиждень – є страви на кожен день. А запивати млинці краще не шампанським, а що саме пасуватиме – розповів сомельє.
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