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Індекс млинця: скільки коштує приготувати страву цього року

8 березня, 21:38

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Щороку вартість одного млинця зростає

Журналісти "Сьогодні" взялись порахувати "індекс млинця", тобто скільки буде коштувати приготувати страву цьогоріч. І вийшло, що собівартість млинця значно збільшилась.

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За основу взяли рецепт із традиційними інгредієнтами:

  • яйця;
  • молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • олія;
  • вершкове масло.

Враховуючи середню ціну цих продуктів, один млинець нині коштує 3 гривні, відповідно, одна порція з 20 млинців – 60 гривень. Це на чверть дорожче, ніж минулоріч.

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Індекс млинця: скільки коштує приготувати страву цього року

Тож із року у рік за одні й ті ж гроші господині печуть дедалі менше млинців.

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Якщо ви ще не маєте власного перевіреного рецепту млинців, то ділимося із вами трьома рецептами млинців на молоці, всі вони різні й млинці виходять дуже смачними. Також ми підготували для васідеї смачних несолодких начинок для млинців, які можна легко приготувати з доступних продуктів.

Та не тільки ж млинці їсти у Сирний тиждень – є страви на кожен день. А запивати млинці краще не шампанським, а що саме пасуватиме – розповів сомельє.

Відео: Сьогодні

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млинці Масляна ціни на продукти
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