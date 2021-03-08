Журналісти "Сьогодні" взялись порахувати "індекс млинця", тобто скільки буде коштувати приготувати страву цьогоріч. І вийшло, що собівартість млинця значно збільшилась.

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За основу взяли рецепт із традиційними інгредієнтами:

яйця;

молоко;

борошно;

цукор;

олія;

вершкове масло.

Враховуючи середню ціну цих продуктів, один млинець нині коштує 3 гривні, відповідно, одна порція з 20 млинців – 60 гривень. Це на чверть дорожче, ніж минулоріч.

В тренді Індекс млинця: скільки коштує приготувати страву цього року

Тож із року у рік за одні й ті ж гроші господині печуть дедалі менше млинців.

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Якщо ви ще не маєте власного перевіреного рецепту млинців, то ділимося із вами трьома рецептами млинців на молоці, всі вони різні й млинці виходять дуже смачними. Також ми підготували для васідеї смачних несолодких начинок для млинців, які можна легко приготувати з доступних продуктів.

Та не тільки ж млинці їсти у Сирний тиждень – є страви на кожен день. А запивати млинці краще не шампанським, а що саме пасуватиме – розповів сомельє.

Відео: Сьогодні

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