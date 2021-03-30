Импорт электроэнергии толкает Украину в политическую зависимость от Кремля, – Ляшко

Импорт электрической энергии из России и Беларуси возвращает Украину в энергетическую и политическую зависимость от Кремля. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, сообщает "Znaj.ua".

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"Это круговая порука, значит они все задействованы в этом грабеже, они все задействованы в этих коррупционных схемах, которые уничтожают украинскую энергетику и украинскую национальную безопасность. Их политика возвращает Украину в полную энергетическую зависимость от России. И это преступление, потому что это означает, что Москва будет диктовать условия нам, политические условия", – заявил Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что для России энергетика – это политический вопрос.

"Для Москвы энергетика – это не бизнес, а это политика всегда была есть и будет, они продают в Украину электричество дешевле, чем собственным гражданам", - заявил Ляшко.

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Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

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Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт·часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго".

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