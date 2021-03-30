Імпорт електроенергії штовхає Україну в політичну залежність від Кремля, – Ляшко

Імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі повертає Україну в енергетичну і політичну залежність від Кремля. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, повідомляє "Znaj.ua".

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"Це кругова порука, значить вони всі задіяні у цьому грабежі, вони всі задіяні у цих корупційних схемах, які знищують українську енергетику і українську національну безпеку. Їхня політика повертає Україну в повну енергетичну залежність від Росії. І це злочин, тому що це означає, що Москва диктуватиме умови нам, політичні умови", - заявив Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він наголосив, що для Росії енергетика це політичне питання.

"Для Москви енергетика – це не бізнес, а це політика завжди була є й буде. Вони продають в Україну електрику дешевше, ніж власним громадянам", - заявив Ляшко.

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Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

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Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт·годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго".

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