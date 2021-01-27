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Импорт электроэнергии с Белорусской АЭС Лукашенко ухудшил отношения Украины с Польшей и странами Балтии, – Безсмертный

27 января, 13:34

Инна Бабур Инна Бабур

Он отметил, что Беларусь является лишь прикрытием для покупки тока у страны-агрессора

Желание украинской власти покупать ток с Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко привело к ухудшению отношений с Польшей и странами Балтии.

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Об этом заявил экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Цензор.НЕТ".

"Пошатнет (международные позиции Украины – ред.). И уже пошатнуло, в том числе, в общении с Варшавой и Вильнюсом", - отметил экс-дипломат.

Он отметил, что Беларусь является лишь прикрытием для покупки тока у страны-агрессора – России.

"Они же не у Беларуси ее покупают, а у России", – добавил Безсмертный.

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Напомним, Украина начала импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Благодаря этому Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную мощность. С начала года было закуплено более 130 млн кВт·часов на сумму более 180 млн гривен.

На фоне критики импорта министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран.

В прошлый раз, с октября 2019 по март 2020 импорт тока из России и Беларуси привел к глубочайшему за годы независимости кризису на энергорынке, который вызвал простой угольных шахт и миллиардные убытки государственных энергетических компаний.

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Россия электроэнергия Беларусь АЭС импорт Роман Безсмертный
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