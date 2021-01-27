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Імпорт електроенергії з Білоруської АЕС Лукашенка погіршив відносини України з Польщею і країнами Балтії, – Безсмертний

27 січня, 13:34

Инна Бабур Инна Бабур

Він зазначив, що Білорусь є лише прикриттям для купівлі струму у країни-агресора

Бажання української влади купувати струм з Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка призвело до погіршення відносин із Польщею та країнами Балтії.

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Про це заявив експосол України в Білорусі Роман Безсмертний в ефірі телеканалу "Україна 24", пише "Цензор.НЕТ".

"Похитне (міжнародні позиції України, – ред.). І уже похитнуло, в тому числі, у спілкуванні з Варшавою і Вільнюсом", – зазначив ексдипломат.

Він наголосив, що Білорусь є лише прикриттям для купівлі струму у країни-агресора – Росії.

"Вони ж не в білорусі її купують, а в Росії", – додав Безсмертний.

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Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС у січні 2021 року. Завдяки цьому Білоруська АЕС вперше змогла вийти на повну потужність. З початку року було закуплено понад 130 млн кВт·годин на понад 180 млн гривень.

На тлі критики імпорту, міністри енергетики та закордонних справ України заявили про плани скорішого від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі, що зробить фізично неможливим імпорт струму із цих країн.

Попереднього разу, з жовтня 2019 по березень 2020 року, імпорт струму з Росії і Білорусі призвів до найглибшої за роки незалежності кризи на енергоринку, яка спричинила простій вугільних шахт та мільярдні збитки державних енергетичних компаній.

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Росія електроенергія Білорусія АЕС імпорт Роман Безсмертний
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