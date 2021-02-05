Импорт электроэнергии из России закрывает путь к интеграции с энергосистемой ЕС, – Гройсман

Решение властей покупать ток в Российской Федерации подрывает энергетическую безопасность государства и лишает Украину возможности интеграции в европейскую энергосистему.

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Об этом заявил бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня фактически этими действиями – открытием импорта из России – нам закрывают возможности интеграции в европейскую энергетическую систему. Диверсия, причем умышленно. Я убежден, что за это кто-то должен отвечать и будет отвечать", – отметил экс-премьер в эфире телеканала " Украина 24".

Решение позволить российским энергокомпаниям зарабатывать на поставках в Украину, по мнению Гройсмана, принято намеренно, чтобы разрушить украинскую энергосистему.

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"Они берут открывают шлюз и запускают в Украине российскую электроэнергию. У нас сегодня идет война с Россией. Россия действует абсолютно гибридно. У нас есть военные действия на востоке, у нас есть экономическое давление на Украину, у нас есть информационная война, которую ведет против нас Россия – много разных направлений, по которым Россия пытается ослаблять Украину", – подчеркнул Гройсман.

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Как сообщалось, Украина с 1 февраля начала импортировать электроэнергию из России. Начали осуществляться поставки российского тока через Беларусь.

Импорт тока из России стал возможен благодаря народному депутату Андрею Герусу. Он выступил автором поправки к закону, которая открыла России доступ на энергорынок Украины.

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