Русский
$ 27,89
33,45
  1. Економічні новини
  2. Економіка

Імпорт електроенергії з Росії закриває шлях до інтеграції з енергосистемою ЄС, – Гройсман

5 лютого, 13:12

Инна Бабур Инна Бабур

"Диверсія, причому навмисне", – заявив експрем'єр

Рішення влади купувати струм у Російської Федерації підриває енергетичну безпеку держави і позбавляє Україну можливості інтеграції до європейської енергосистеми.

Реклама

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Сьогодні фактично цими діями — відкриттям імпорту з Росії — нам закривають можливості інтеграції до європейської енергетичної системи. Диверсія, причому навмисне. Я переконаний, що за це хтось повинен відповідати і буде відповідати", - зазначив експрем’єр в ефірі телеканалу "Україна 24".

Рішення дозволити російським енергокомпаніям заробляти на поставках в Україну, на думку Гройсмана, прийнято навмисно, аби зруйнувати українську енергосистему.

В тренді
Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначки

"Вони беруть, відкривають шлюз і запускають в Україну російську електроенергію. У нас сьогодні йде війна з Росією. Росія діє абсолютно гібридно. У нас є військові дії на сході, у нас є економічний тиск на Україну, у нас є інформаційна війна, яку веде проти нас Росія – багато різних напрямків, по яким Росія намагається послаблювати Україну", - наголосив Гройсман.

Реклама

Як повідомлялося, Україна з 1 лютого почала імпортувати електричну енергію з Росії. Почали здійснююватися поставки російського струму через Білорусь.

Імпорт струму з Росії став можливий завдяки народному депутату Андрію Герусу. Він виступив автором поправки до закону, яка відкрила Росії доступ на енергоринок України.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

енергетика Росія електроенергія імпорт енергетична безпека Володимир Гройсман енергоринок енергосистема
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Куди піде курс долара в лютому: продавати або купувати валюту
Куди піде курс долара в лютому: продавати або купувати валютуФінанси
"Колектори в законі": як тепер будуть "вибивати борги" і чи можна буде захиститисяЕкономіка
Банкам не потрібні наші депозити: якою буде прибутковість вкладів у 2021 році
Банкам не потрібні наші депозити: якою буде прибутковість вкладів у 2021 роціФінанси
Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєкт
Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєктЕкономіка
Коли долар почне дешевшати – прогноз курсу на лютий
Коли долар почне дешевшати – прогноз курсу на лютийЕкономіка
Ціни на пальне зірвалися з
Ціни на пальне зірвалися з "якоря", на скільки вони ще зростутьАвто

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти