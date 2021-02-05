Імпорт електроенергії з Росії закриває шлях до інтеграції з енергосистемою ЄС, – Гройсман

Рішення влади купувати струм у Російської Федерації підриває енергетичну безпеку держави і позбавляє Україну можливості інтеграції до європейської енергосистеми.

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Про це заявив колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Сьогодні фактично цими діями — відкриттям імпорту з Росії — нам закривають можливості інтеграції до європейської енергетичної системи. Диверсія, причому навмисне. Я переконаний, що за це хтось повинен відповідати і буде відповідати", - зазначив експрем’єр в ефірі телеканалу "Україна 24".

Рішення дозволити російським енергокомпаніям заробляти на поставках в Україну, на думку Гройсмана, прийнято навмисно, аби зруйнувати українську енергосистему.

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"Вони беруть, відкривають шлюз і запускають в Україну російську електроенергію. У нас сьогодні йде війна з Росією. Росія діє абсолютно гібридно. У нас є військові дії на сході, у нас є економічний тиск на Україну, у нас є інформаційна війна, яку веде проти нас Росія – багато різних напрямків, по яким Росія намагається послаблювати Україну", - наголосив Гройсман.

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Як повідомлялося, Україна з 1 лютого почала імпортувати електричну енергію з Росії. Почали здійснююватися поставки російського струму через Білорусь.

Імпорт струму з Росії став можливий завдяки народному депутату Андрію Герусу. Він виступив автором поправки до закону, яка відкрила Росії доступ на енергоринок України.

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