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Идея акциза на зеленую энергию в Украине противоречит сути этого налога, – шведский инвестор

24 июня 2021 14:37

Ирина Ненько Ирина Ненько

Акцизный сбор должен применяться на вредные товары, а не на экологичную электроэнергию, пояснил Карл Стурен

/ Фото: Pixabay

План Кабинета министров внедрить акцизный сбор на производство зеленой электроэнергии в Украине противоречит сути такого вида налога и останавливает инвестиции в развитие сектора возобновляемой энергетики страны.

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Об этом в ходе круглого стола, организованного Европейской бизнес-ассоциацией, заявил владелец компании "Виндкрафт Украина" Карл Стурен, сообщает "Хвиля".

"Ввести акциз на электроэнергию из возобновляемых источников абсолютно философски противоречит самой идее акциза", - сказал Стурен.

По его словам, согласно правильной логике и сути акцизный сбор – это плата потребителя за вредную услугу или товар. Он отметил, что акцизный сбор должен применяться на вредные товары, а не на экологичную электроэнергию, – сигареты, алкоголь, бензин и дизельное топливо.

"Человек, который слишком много курит, уплатил акциз и отдал деньги на здравоохранение, на свое лечение и лечение других людей. Человек, который слишком много употребляет алкоголя, аналогично. Человек, который едет на автотранспорте, загрязняет природу отдает свои деньги на строительство дорог", - добавил инвестор.

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Он сообщил, что в Украине точно так же существует акцизный сбор на производство электроэнергии, которая произведена из источников, загрязняющих окружающую среду.

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"Есть акциз на те виды энергетики, которые приносят вред. Это угольные ТЭС, атомная энергетика. Но вводить акциз на зеленую энергетику – это парадокс", – подчеркнул Стурен.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская бизнес-ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

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28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовятся еще 10 компаний.

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