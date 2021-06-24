Ідея акцизу на зелену енергію в Україні суперечить суті цього податку, – шведський інвестор

Акцизний збір має застосовуватися до шкідливих товарів, а не до екологічної електроенергії, пояснив Карл Стурен

/ Фото: Pixabay

План Кабінету міністрів запровадити акцизний збір на виробництво зеленої електроенергії в Україні суперечить суті такого виду податку і зупиняє інвестиції в розвиток сектору відновлюваної енергетики країни.

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Про це в ході круглого столу, організованого Європейською бізнес-асоціацією, заявив власник компанії "Віндкрафт Україна" Карл Стурен, повідомляє "Хвиля".

"Ввести акциз на електроенергію з відновлюваних джерел абсолютно філософськи суперечить самій ідеї акцизу", – сказав Стурен.

За його словами, відповідно логіці та суті акцизний збір – це плата споживача за шкідливу послугу або товар. Він зазначив, що акцизний збір має застосовуватися до шкідливих товарів, а не до екологічної електроенергії, – сигарет, алкоголю, бензину і дизельному паливу.

"Людина, яка занадто багато курить, сплатила акциз і віддала гроші на охорону здоров'я, на своє лікування і лікування інших людей. Людина, яка занадто багато вживає алкоголю, аналогічно. Людина, яка їде на автотранспорті, забруднює природу, віддає свої гроші на будівництво доріг", – додав інвестор.

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Він повідомив, що в Україні також існує акцизний збір на виробництво електроенергії, яка вироблена із джерел, що забруднюють навколишнє середовище.

"Є акциз на ті види енергетики, які причиняють шкоду. Це вугільні ТЕС, атомна енергетика. Але вводити акциз на зелену енергетику – це парадокс", – підкреслив Стурен.

Раніше Американська торгова палата (АСС) і Європейська бізнес-асоціація закликали відхилити законопроєкт про податкові змін (№5600), зазначивши, що його прийняття збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку і погіршить інвестиційний клімат країни.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

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28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, що скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готуються ще 10 компаній.