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Германия предложила миллиард евро за отказ США от санкций против "Северного потока – 2" – СМИ

16 сентября, 13:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Деньги, по данным немецкого издания, обещают вложить в инфраструктуру для приема LNG

Германия предложила США сделку на миллиард евро за отказ от санкций за строительство газопровода "Северный поток – 2". Такие данные получило немецкое издание Die Zeit. Утверждается, что такое предложение сначала устно, а потом и письменно озвучил министр финансов Германии Олаф Шольц главе американского Минфина Стивену Мнучину.

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Издание отмечает, что Германия, по словам Шольца, готова профинансировать в сумме 1 млрд евро строительство двух портов для приема сжиженного газа (LNG) из США.

"Взамен США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока – 2", – говорится в письменном предложении Берлина, утверждает Die Zeit.

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Отмечается, что США планируют экспортировать сжиженный природный газ в Германию через терминалы в портах Брунсбюттеля и Вильгельмхафена.

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Напомним, ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что санкции США – это единственный способ остановить "Северный поток – 2". Коболев считает, Германия добровольно не откажется от совместной с Россией реализации проекта.

При этом на днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас допустил, что Германия может приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Как известно, в июле палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В России это решение назвали "вмешательством во внутренние дела Германии". Подробнее узнавайте из сюжета "Сегодня":

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