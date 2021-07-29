Формула "Роттердам+" экономически обоснована как для угля, так и для бензина и газа, – Кушнирук

Для всех сырьевых товаров, которые страна импортирует, цена устанавливается по импортному паритету, объяснил экономист

Фото: ДТЭК

Формула импортного паритета "Роттердам+" является экономически обоснованной в Украине как для угля так и для нефтепродуктов или природного газа.

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Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала "Прямой", пишет "Оbozrevatel".

"Любая цена, основанная на так называемом импортном паритете – "Роттердам+" – если речь идет и об угле, и о нефтепродуктах, и о газе, – это для меня абсолютно нормальная история", – отметил Кушнирук.

Он отметил, что такая формула применяется для всех сырьевых товаров, которые страна импортирует.

"Если определенной продукции сырьевой на внутреннем рынке производится меньше, то в этом случае цена устанавливается по импортному паритету и это абсолютно нормально", - отметил экономист.

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Напомним, по формуле "Роттердам+" в 2016-2019 годах определялась цена на уголь. В 2017-2020 годах действовала полностью идентичная формула "Амстердам+" для природного газа. С мая 2021 года Кабинет министров ввел формулу "Роттердам+" для бензина.

Как сообщалось, 20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще в августе 2020 года. Тогда это решение также было подтверждено Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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