Формула "Роттердам+" економічно обґрунтована як для вугілля, так і для бензину та газу, – Кушнірук

Для всіх сировинних товарів, які країна імпортує, ціна встановлюється за імпортним паритетом, пояснив економіст

Фото: ДТЕК

Формула імпортного паритету "Роттердам+" є економічно обґрунтованою в Україні як для вугілля, так і для нафтопродуктів або природного газу.

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Про це повідомив економіст Борис Кушнірук в ефірі телеканалу "Прямий", пише "Оbozrevatel".

"Будь-яка ціна, яка базується на так званому імпортному паритеті – Роттердам+", – якщо йдеться про і вугілля, і нафтопродукти, і газ, – це для мене абсолютно нормальна історія", – зазначив Кушнірук.

Він наголосив, що така формула застосовується для всіх сировинних товарів, які країна імпортує.

"Якщо певної продукції сировинної на внутрішньому ринку виробляється менше, то в цьому випадку ціна встановлюється за імпортним паритетом і це абсолютно нормально", – наголосив економіст.

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Нагадаємо, за формулою "Роттердам+" у 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля. У 2017-2020 роках діяла повністю ідентична формула "Амстердам+" для природного газу. З травня 2021 року Кабінет міністрів запровадив формулу "Роттердам+" для бензину.

Як повідомлялося, 20 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще в серпні 2020 року. Тоді це рішення також було підтверджено Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ