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ЕВА: если законопроект о промвыбросах не изменят, экореформа останется на бумаге

9 июля 2021 17:03

Ирина Ненько Ирина Ненько

В ЕВА призвали инициаторов законопроекта существенно доработать документ, учтя замечания и предложения представителей бизнес-среды

/ Фото: Pixabay

Предложенные сроки проведения экомодернизации являются нереалистичными, законопроект по снижению промышленных выбросов (№4167) должен быть существенно доработан. Об этом сообщается на сайте Европейской бизнес-ассоциации, информирует "Оbozrevatel".

"Определен четкий срок введения в действие новых эконормативов в соответствии с НДТМ – начиная с 1 января 2028 года. Учитывая опыт стран ЕС, некоторые из которых до сих пор внедряют НДТМ, такие сроки в текущей экономической ситуации выглядят нереалистично для Украины", - отмечается в заявлении ЕВА.

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Также в ассоциации отметили: власть так и не предложила источники финансирования экомодернизации, поэтому фактически вся тяжесть по переоборудованию промышленности возлагается на бизнес, не имеющий необходимых для этого десятков миллиардов.

"В проекте закона №4167 сохраняется отсутствие понимания потенциальных источников финансирования экомодернизации или стимулов государственной поддержки для предприятий, внедрять НДТМ", – отметили в ЕВА.

По их оценке, предложенное в тексте документа указание для Кабмина по разработке государственной целевой программы по экомодернизации в условиях дефицита бюджета выглядит недостаточным для покрытия расходов предприятий, которые оцениваются в более чем 10 млрд долларов.

В ЕВА призвали инициаторов законопроекта существенно доработать документ, учтя замечания и предложения представителей бизнес-среды, чтобы провести реальную реформу в сфере экологического контроля.

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"Надеемся, консенсус будет найден и реальная, а не на бумаге, реформа контроля промышленного загрязнения в Украине таки состоится", – подытожили в ЕВА.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) должен быть отклонен, он не имеет ничего общего с защитой экологии и направлен на уничтожение промышленности.

В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

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