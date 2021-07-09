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ЕВА: якщо законопроєкт про промвикиди не змінять, екореформа залишиться на папері

9 липня 2021 17:03

Ірина Ненько Ірина Ненько

У ЕВА закликали ініціаторів законопроєкту істотно доопрацювати документ, врахувавши зауваження і пропозиції представників бізнес-середовища

/ Фото: Pixabay

Запропоновані терміни проведення екомодернізації є нереалістичними, законопроєкт щодо зниження промислових викидів (№4167) має бути суттєво доопрацьований. Про це повідомляється на сайті Європейської бізнес-асоціації, інформує "Оbozrevatel".

"Визначено чіткий строк введення в дію нових еконормативів відповідно до НДТМ – починаючи з 1 січня 2028 року. З огляду на досвід країн ЄС, деякі з яких й досі впроваджують НДТМ, такі терміни в поточній економічній ситуації виглядають нереалістично для України", – зазначається в заяві ЕВА.

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Також в асоціації наголосили: влада так і не запропонувала джерела фінансування екомодернізації, тож фактично весь тягар по переобладнанню промисловості покладає на бізнес, який не має необхідних для цього десятків мільярдів.

"У проєкті Закону №4167 зберігається відсутність розуміння потенційних джерел фінансування екомодернізації або стимулів державної підтримки для підприємств, що впроваджуватимуть НДТМ", – наголосили в ЕВА.

За їх оцінкою, запропонована в тексті документу вказівка для Кабміну щодо розробки державної цільової програми з екомодернізації в умовах дефіциту бюджету виглядає не достатньою для покриття витрат підприємств, які оцінюються у більш ніж 10 млрд доларів.

В ЄВА закликали ініціаторів законопроєкту суттєво доопрацювати документ, врахувавши зауваження та пропозиції представників бізнес-середовища, щоб провести реальну реформу в сфері екологічного контролю.

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"Сподіваємось, консенсус буде знайдено і реальна, а не на папері, реформа контролю промислового забруднення в Україні таки відбудеться", – підсумували в ЕВА.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроект про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що законопроєкт про зниження промислових викидів (№4167) має бути відхилений, він не має нічого спільного з захистом екології і спрямований на знищення промисловості.

У свою чергу координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилась за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.

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