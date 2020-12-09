Электричество для промышленности может дорожать: чем грозит запуск цепной реакции

"Укрэнерго" в долгах перед производителями зеленой энергии, поэтому придумало, как выйти из положения

Тариф может вырасти вдвое с начала года. Чтобы вытащить украинскую энергетику из долговой ямы, чиновники предлагают увеличить плату за передачу света для бизнеса. Выигрывает от этого госпредприятие "Укрэнерго", а заплатим все мы.

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Об этом говорится в новостях "Сегодня".

Свой маленький бизнес, – кофейню, – Марк Колесников лелеет из последних сил и двух енотов взял в помощь. Больше всего "ест" электроэнергию кофемашина, холодильные витрины и четыре холодильника. Электроприборы нужны и енотам. Летом – кондиционер, зимой – обогреватель.

"Мы тратим 4805 грн в среднем на электроэнергию. А теперь с повышением будем тратить не менее 7000, а то и 8000 гривен. То есть, это существенно. Каждый месяц по нам будуть бить 3000 гривен. Это довольно большая сумма, ведь это почти минимальная зарплата. Пришлось сократить людей", – говорит владелец кофейни.

Марк мечтает о собственной пекарне, и подорожание киловаттов для предпринимателей пока делает мечту недостижимой.

Арсен Оганесян, – владелец пекарни с магазином. Говорит, в себестоимости каждой булки – света много.

"Поднимается цена на электроэнергию – поднимается цена на продукцию. У людей и так нет денег. Товара продаем меньше. Зарплаты мы не можем поднимать. Наше государство думает закрывать дыры в бюджете. Но оно не понимает, что делает только хуже", – уверяет владелец пекарни.

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Для крупного бизнеса подорожание – это старт цепной реакции. Она затронет и смежные сферы, говорят металлурги:

"Когда вы теряете гривну в производстве в металлургии, вы теряете несколько гривен, пять-шесть гривен в смежных отраслях, обслуживающих отраслях. Это все – недополучение в бюджет, это все рабочие места, которые мы потеряем".

Промышленность потеряет, когда заплатит больше за транспортировку киловатт. Деньги получит компания "Укрэнерго". Она – в долгах перед производителями зеленой энергии. Вроде и будет, чем немного рассчитаться. Но если различные предприятия заплатят больше за свет, то их товары и услуги для нас подорожают.

"Тот же водоканал имеет 35-40% долю электроэнергии. Будет расти электроэнергии цена – мы с вами заплатим за воду. Должно быть ликвидировано так называемое перекрестное субсидирование – это, к сожалению, тарифы для населения, которые на сегодняшний день дотируются за счет промышленных потребителей", – говорит нардеп Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Бытовые потребители до сих пор не платят за свет по рыночной цене, поэтому энергетика тоже в нищете. Но если больший, но реальный тариф для населения немного ослабит кризис, то завышенные тарифы для предприятий трудности только усугубят, потому что они и так платят за себя с излишком.

Видео: Сегодня

UPD. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с января 2021 года снизит тариф ЗАО "НЭК" Укрэнерго "на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре 2020 года – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС). Такое решение НКРЭКУ было принято по итогам заседания 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Украина выполняет требование МВФ, и тарифы на коммуналку установят местные власти.

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