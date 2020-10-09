Украина выполняет требование МВФ: тарифы на коммуналку установят местные власти

Украинское правительство утвердило законопроект, которым установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод полностью передается от Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в ведение местных властей.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабинета министров, сообщает корреспондент сайта "Сегодня".
По его словам, этот законопроект был принят во исполнение очередного структурного "маяка", утвержденного Меморандумом с Международным валютным фондом. Теперь правительство ожидает поддержки законопроекта со стороны Верховной Рады.
Напомним, в 2021 году в Украине хотят продолжить госпрограмму "теплых кредитов", так как энергосберегающие мероприятия позволяют экономить на коммунальных платежах 20-40%.
Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как могут измениться тарифы на коммуналку и какие основные изменения в оплате жилищно-коммунальных ожидают украинцев.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк