Украина выполняет требование МВФ: тарифы на коммуналку установят местные власти

Кабмин ожидает, что Рада проголосует за законопроект

Украинское правительство утвердило законопроект, которым установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод полностью передается от Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в ведение местных властей.

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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабинета министров, сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

По его словам, этот законопроект был принят во исполнение очередного структурного "маяка", утвержденного Меморандумом с Международным валютным фондом. Теперь правительство ожидает поддержки законопроекта со стороны Верховной Рады.

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Напомним, в 2021 году в Украине хотят продолжить госпрограмму "теплых кредитов", так как энергосберегающие мероприятия позволяют экономить на коммунальных платежах 20-40%.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как могут измениться тарифы на коммуналку и какие основные изменения в оплате жилищно-коммунальных ожидают украинцев.

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