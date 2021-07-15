Эксперты определили главный фактор успеха угольной трансформации

Обсуждение состоялось 13 июля в Киеве на IV Международной угольной конференции "Угольные регионы Украины: справедливая трансформация и добыча угля. Украинский и международный опыт".

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В этом году конференция проходила в комбинированном формате: оффлайн и онлайн. Это позволило привлечь к обсуждению темы трансформации угольной отрасли более 200 международных экспертов из Украины, Германии, Польши, Великобритании и Европейского Союза, представителей украинской власти и крупного бизнеса, лидеров угольных профсоюзов и руководителей угледобывающих регионов Украины.

В мероприятии принял участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил: разделяя ценности "Европейского зеленого курса", Украина осуществляет важные шаги к энергонезависимости экономики, уменьшению объема выбросов парниковых газов, постепенному отказу от ископаемого топлива и снижению использования углерода в различных секторах промышленности. Одновременно стоит задача предусмотреть социальную трансформацию моногородов, зависимых от работы шахт или тепловых станций.

"Сейчас мы активно обсуждаем с Евросоюзом, Всемирным банком и другими партнерами справедливую трансформацию угольных регионов, по примеру европейской программы Just Transition. На государственном уровне разрабатывается комплексная политика справедливой трансформации угольных регионов. Наша задача – ввести необходимые стимулы, чтобы такие регионы стали привлекательным местом для инвестиций, разработать детальный план создания новых рабочих мест и сформировать новые возможности для развития малого и среднего бизнеса", – подчеркнул премьер-министр.

Денис Шмыгаль добавил: при поддержке Всемирного банка и правительства Германии Украина получит лучший опыт и технологии для проведения справедливой трансформации угольных регионов.

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"Успешность трансформации угольных регионов нашей страны напрямую зависит от вовлеченности всех участников процесса: от местных властей до международных партнеров. Вместе мы должны разработать универсальную модель перепрофилирования и восстановления шахтерских регионов, которая создаст новые возможности для их жителей и инвесторов", – резюмировал глава правительства.

Специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам структурных изменений в угольных регионах Украины Станислав Тиллих В тренде Кризис миновал? Бизнес в Украине передумал сокращать штаты и захотел повысить зарплаты

Специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам структурных изменений в угольных регионах Украины Станислав Тиллих отметил: "В августе прошлого года мы вместе с правительством Украины подписали соглашение о Немецко-украинском энергетическом партнерстве для того, чтобы поделиться опытом в сфере трансформации угольной отрасли нашей страны. Эта программа рассчитана на 5 лет и предусматривает финансирование в размере 35 млн евро. Важно, что решение о начале трансформации и о том, какой именно она будет, должно принимать все украинское общество. Потому что это касается не только шахтеров, но и необходимой всесторонней поддержки процессов декарбонизации. В начале мы предлагаем определить потенциал и перспективы развития угольных регионов, разработать программу переквалификации работников отрасли, определить риски, которые могут возникнуть в результате трансформации и только потом перейти к реализации проектов трансформации".

По словам генерального директора компании ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, компания уже более трех лет помогает громадам, где работают угледобывающие предприятия, в разработке дорожной карты для справедливого переходного процесса. Она гарантирует жизнеспособность этих регионов после прекращения угледобычи.

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Генеральный директор компании ДТЭК Энерго Ильдар Салеев

"ДТЭК полностью разделяет европейские ценности. При поддержке ДТЭК Энерго город Доброполье стал первым угольным регионом Украины, который идет по пути экономической диверсификации. Уже разработана соответствующая программа, которая рассчитана на три года и предусматривает более 40 проектов по созданию новых рабочих мест в различных секторах экономики: от строительства до предоставления услуг. Теперь при содействии ДТЭК Энерго аналогичным путем разработки программ справедливого перехода идут еще три шахтерские громады в Днепропетровской области. Убежден, что устойчивое развитие в новых условиях возможно при активном привлечении государства, бизнеса и международных партнеров", – отметил Ильдар Салеев.