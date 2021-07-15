Експерти визначили головний фактор успіху вугільної трансформації

Обговорення відбулося 13 липня у Києві на IV Міжнародній вугільній конференції "Вугільні регіони України: справедлива трансформація та видобуток вугілля. Український та міжнародний досвід".

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Цьогоріч конференція проходила у комбінованому форматі: офлайн та онлайн. Це дозволило залучити до обговорення теми трансформації вугільної галузі понад 200 міжнародних експертів з України, Німеччини, Польщі, Великобританії та Європейського Союзу, представників української влади і великого бізнесу, лідерів вугільних профспілок та керівників вуглевидобувних регіонів України.

У заході взяв участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Очільник уряду зазначив: поділяючи цінності "Європейського зеленого курсу", Україна здійснює вагомі кроки до енергонезалежності економіки, зменшення обсягу викидів парникових газів, поступової відмови від викопного палива і зниження використання вуглецю у різних секторах промисловості. Одночасно стоїть завдання передбачити соціальну трансформацію мономіст, залежних від роботи шахт або теплових станцій.

"Зараз ми активно обговорюємо з Євросоюзом, Світовим банком та іншими партнерами справедливу трансформацію вугільних регіонів, за прикладом європейської програми Just Transition. На державному рівні розробляється комплексна політика справедливої трансформації вугільних регіонів. Наше завдання – запровадити необхідні стимули, аби такі регіони стали привабливим місцем для інвестицій, розробити детальний план створення нових робочих місць та сформувати нові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу", – підкреслив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав: за підтримки Світового банку та уряду Німеччини Україна отримає найкращий досвід та технології для проведення справедливої трансформації вугільних регіонів.

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"Успішність трансформації вугільних регіонів нашої країни безпосередньо залежить від залученості всіх учасників процесу: від місцевої влади до міжнародних партнерів. Разом ми маємо розробити універсальну модель перепрофілювання та відновлення шахтарських регіонів, яка створить нові можливості для їхніх мешканців та інвесторів", - резюмував глава уряду.

Спеціальний уповноважений уряду Німеччини з питань структурних змін у вугільних регіонах України Станіслав Тілліх В тренді Євро впав до мінімуму за 11 місяців: курс валют НБУ

Спеціальний уповноважений уряду Німеччини з питань структурних змін у вугільних регіонах України Станіслав Тілліх зазначив: "У серпні минулого року ми разом з урядом України підписали угоду про Німецько-українське енергетичне партнерство для того, щоб поділитися досвідом у сфері трансформації вугільної галузі нашої країни. Ця програма розрахована на 5 років та передбачає фінансування у розмірі 35 млн євро. Важливо, що рішення про початок трансформації і про те, якою саме вона буде, має приймати все українське суспільство. Тому що це стосується не лише шахтарів, а й необхідної всебічної підтримки процесів декарбонізації. На початку ми пропонуємо визначити потенціал і перспективи розвитку вугільних регіонів, розробити програму перекваліфікації працівників галузі, визначити ризики, які можуть виникнути в результаті трансформації і тільки потім перейти до реалізації проєктів трансформації".

За словами генерального директора компанії ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, компанія вже понад три роки допомагає громадам, де працюють вугледобувні підприємства, у розробці дорожньої карти для справедливого перехідного процесу. Вона гарантуватиме життєздатність цих регіонів після припинення вуглевидобутку.

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Генеральний директор компанії ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв

"ДТЕК повністю поділяє європейські цінності. За підтримки ДТЕК Енерго місто Добропілля стало першим вугільним регіоном України, яке рухається шляхом економічної диверсифікації. Вже розроблено відповідну програму, яка розрахована на три роки і передбачає понад 40 проєктів зі створення нових робочих місць в різних секторах економіки: від будівництва до надання послуг. Тепер за сприяння ДТЕК Енерго аналогічним шляхом розробки програм справедливого переходу йдуть ще три шахтарські громади в Дніпропетровській області. Переконаний, що забезпечити сталий розвиток в нових умовах можливо за активного залучення держави, бізнесу та міжнародних партнерів", – зазначив Ільдар Салєєв.