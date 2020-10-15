"Дыра" в торговле меньше на 60%: кому Украина продавала свои товары лучше всего

Киев торговал как со странами на западе, так и на юге и на востоке

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2020 года сократилось на 59,4% по сравнению с январем-августом 2019 года – до 2,399 млрд долларов с 5,915 млрд долларов.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,6% – до 30,843 млрд долларов, импорт – на 14,6%, до 33,242 млрд долларов.

Госстат уточнил, что августе-2020 по сравнению с июлем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 5% – до 4,068 млрд долларов, импорта – на 1,6%, до 4,462 млрд долларов.

Сезонно корректируемое сальдо внешней торговли в августе-2020 также было негативным и составило 393,6 млн долларов, что однако лучше показателя предыдущего месяца (517,2 млн долларов). Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-августе текущего года составил 0,93 (в январе-августе-2019 – 0,85).

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Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.

Лучше всего Украине удавалось торговать со следующей пятеркой стран:

Египет + 1054,0 млн долларов

Нидерланды 702,4 млн долларов

Индия 696,4 млн долларов

Саудовская Аравия 411,1 млн долларов

Республика Молдова 371,9 млн долларов

Любопытно, что кроме Нидерландов, Украина смогла хорошо торговать с еще одним государством Евросоюза – Испанией. Тут мы в плюсе на 365,7 млн. долларов.

Сайт "Сегодня" сообщал, что баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-август 2020 года сведен с дефицитом 582 млн долларов – на такую сумму объемы импорта превышают экспорт. Это почти в 13 раз меньше внешнеторговой "дыры" за январь-август 2019 года, когда она достигала 7,5 млрд долларов.

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