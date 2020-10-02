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Цифра дня. "Дыра" во внешней торговле Украины уменьшилась в 13 раз

2 октября, 14:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Страна стала еще успешнее торговать услугами, но товарный показатель пока в минусе

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-август 2020 года сведен с дефицитом 582 млн долларов – на такую сумму объемы импорта превышают экспорт. Это почти в 13 раз меньше внешнеторговой "дыры" за январь-август 2019 года, когда она достигала 7,5 млрд долларов.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

В тренде
Водители в Украине с 1 октября обязаны включать фары днем
  • Дефицит внешней торговли товарами сократился более чем в два раза – с 8,4 до 3,8 млрд долларов.
  • Профицит внешней торговли услугами вырос почти в четыре раза – с 830 млн долларов до 3,2 млрд долларов.

А вот платежный баланс Украины за январь-август 2020 года оказался в 1,5 раза меньше показателя за аналогичный период 2019 года – 1,467 млрд против 2,105 млрд долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

При этом ранее стало известно, что Украина стала главным поставщиком подсолнечного масла в мире. Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составила 54,9%. Для сравнения, доля России на этом рынке по итогам сезона составила 26,2%, Аргентины – 6,2%, Евросоюза – 5,1%, Турции – 3,3%.

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НБУ дефицит Украина платежный баланс внешняя торговля цифра дня

Источник: Сегодня

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