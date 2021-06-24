ДТЭК, Vodafone и Ericsson запустили пилотный проект Smart Factory на базе 5G

ДТЭК совместно с Vodafone Украина и Ericsson анонсировали старт пилотного проекта "Smart Factory 5G" на харьковском машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера", который производит горно-шахтное оборудование. Об этом представители компании заявили на специальном анонсирующем мероприятии 24 июня в офисе Vodafone Украина.

Реклама

Впервые на украинском промышленном предприятии будет запущен тестовый фрагмент сети 5G. Технологическая 5G-сеть Ericsson позволит автоматизировать производственные процессы и откроет возможности удаленного управления, диагностики оборудования и зданий с помощью дронов и камеры 360 °. Также, кроме оптимизации производственных процессов, будет повышен уровень промышленной безопасности – многие операции смогут выполняться удаленно, а своевременный мониторинг – предупреждать возможные аварийные ситуации.

По словам генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, запуск пилота Smart Factory на базе 5G на заводе "Корум Свет шахтера" улучшит операционную эффективность и повысит безопасность труда на предприятии.

"Одна из целей ДТЭК, как ответственной и надежной компании, – это трансформация после 2025 года в цифровое предприятие, где люди и технологии слаженно взаимодействуют. Для этого была запущена специальная программа MODUS, координирующая цифровую трансформацию всех направлений бизнеса ДТЭК. Таким проектом для нашего машиностроительного направления является первая в Украине "Smart Factory 5G" на заводе "Корум Свет шахтера". С ней мы сможем использовать дроны для обследования труднодоступных мест на предприятии, улучшить процесс онлайн-сдачи оборудования для клиента. Это лишь первые пилотные направления, на самом деле мы понимаем, что возможности 5G гораздо шире. В перспективе мы планируем ими воспользоваться и дистанционно получать данные с комбайнов, работающих в шахтах, а также вести полный мониторинг работы станков на заводе для оптимизации загрузки оборудования. Я уверен, что этот проект станет началом масштабной индустриальной роботизации предприятий в Украине", – прокомментировал Ильдар Салеев.

Завод "Корум Свет шахтера" обеспечат частной сетью 5G и подсоединят к общей инфраструктуре корпорации благодаря надежным каналам связи Vodafone. В рамках проекта компании начнут развитие частной технологической сети (Private Network) связи 5G, в которую будут интегрированы мобильные устройства, производственное оборудование, различные управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления. Об этом рассказала генеральный директор Vodafone Украины Ольга Устинова.

Реклама

"Сегодня мы анонсируем старт первого в Украине проекта, который можно назвать проектом из будущего. Это – "Smart Factory 5G". Такой проект родился не случайно: в мире Vodafone – технологический лидер и этот колоссальный опыт мы привлекаем в Украине, вместе с нашими партнерами запускаем решения, объединяющие передовые технологии: 5G, интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект. Мы начинаем с предприятия наших партнеров, компании ДТЭК, которое носит символическое название – "Корум Свет шахтера". Работы по построению Private Network на базе технологии 5G уже идут полным ходом. Мы создаем площадку, где бизнес "вживую" сможет тестировать и на практике использовать имеющиеся возможности решений на базе 5G. Наш проект является примером синергии ведущих компаний – ДТЭК и Ericsson, мы вместе работаем над построением в Украине разумного производства", - отметила Ольга Устинова.

В проект внедрено решение Ericsson Dedicated Networks, которое включает ядро ​​сети Enterprise Core и систему радиодоступа с использованием Ericsson Radio Dot System. Ericsson Enterprise Core – виртуализированное решение, которое легко масштабируется и может обеспечивать связь в 50 000 абонентов. По словам вице-президента, главы направления IT и цифровых решений в Ericsson, регион Восточная Европа и Центральная Азия, Алексея Турчина Smart Factory 5G позволит автоматизировать технологические процессы.

"В Ericsson мы фокусируемся на том, что делаем лучше всего – передовые технологии и инновации в телекоммуникациях. Собственная сеть связи 5G – важная часть инфраструктуры предприятия, позволяет выйти на качественно новый уровень управления производством за счет автоматизации технологических процессов. Мы рады быть технологическим партнером первого в Украине пилотного проекта умной фабрики на базе технологий 5G. Это первый шаг в направлении развития умного производства в нашей стране. Успех в таких проектах зависит от эффективной и слаженной работы всех участников, и я рад, что мы будем сотрудничать с компаниями – лидерами в своих отраслях", – подчеркнул Алексей Турчин.

Напомним, ранее в рамках организованного ДТЭК круглого стола "Энергетическая трансформация" руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка, подчеркнул, что глобальная цель ДТЭК – это трансформироваться в цифровое предприятие, где люди и технологии эффективно сотрудничают, работают новые бизнес-модели и процессы, сформированы цифровая культура и сотрудники открыты к новому и готовы экспериментировать.