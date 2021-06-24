ДТЕК, Vodafone та Ericsson запустили пілотний проєкт Smart Factory на базі 5G

ДТЕК спільно з Vodafone Україна і Ericsson анонсували старт пілотного проєкту "Smart Factory 5G" на харківському машинобудівному заводі "Корум Світло шахтаря", який виробляє гірничо-шахтне обладнання. Про це представники компанії заявили на спеціальному анонсу заході 24 червня в офісі Vodafone Україна.

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Вперше на українському промисловому підприємстві буде запущений тестовий фрагмент мережі 5G. Технологічна 5G-мережа Ericsson дозволить автоматизувати виробничі процеси і відкриє можливості віддаленого керування, діагностики обладнання і будівель за допомогою дронів і камери 360°. Також, крім оптимізації виробничих процесів, буде підвищено рівень промислової безпеки – багато операцій зможуть виконуватися віддалено, а своєчасний моніторинг – попереджати можливі аварійні ситуації.

За словами генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, запуск пілота Smart Factory на базі 5G на заводі "Корум Світло шахтаря" поліпшить операційну ефективність і підвищить безпеку праці на підприємстві.

"Одна з цілей ДТЕК, як відповідальної та надійної компанії – це трансформація після 2025 року в цифрове підприємство, де люди та технології злагоджено взаємодіють. Для цього була запущена спеціальна програма MODUS, що координує цифрову трансформацію всіх напрямків бізнесу ДТЕК. Таким проєктом для нашого машинобудівного напрямку є перша в Україні Smart Factory 5G на заводі "Корум Світло шахтаря". З нею ми зможемо використовувати дрони для обстеження важкодоступних місць на підприємстві, поліпшити процес онлайн-здачі обладнання для клієнта. Це лише перші пілотні напрямки, насправді ми розуміємо, що можливості 5G набагато ширші. В перспективі ми плануємо ними скористатися та дистанційно отримувати дані з комбайнів, які працюють в шахтах, а також вести повний моніторинг роботи верстатів на заводі для оптимізації завантаження обладнання. Я впевнений, що цей проєкт стане початком масштабної індустріальної роботизації підприємств в Україні", - прокоментував Ільдар Салеев.

Завод "Корум Світло шахтаря" забезпечать приватною мережею 5G і під'єднають до загальної інфраструктури корпорації завдяки надійним каналам зв'язку Vodafone. У рамках проєкту компанії почнуть розвиток приватної технологічної мережі (Private Network) зв'язку 5G, в яку будуть інтегровані мобільні пристрої, виробниче обладнання, різні керуючі пристрої та системи віддаленого і автоматизованого управління. Про це розповіла генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова.

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"Сьогодні ми анонсуємо старт першого в Україні проєкту, який можна назвати проєктом з майбутнього. Це – Smart Factory 5G. Такий проєкт народився не випадково: у світі Vodafone – технологічний лідер і цей колосальний досвід ми залучаємо в Україну, разом із нашими партнерами запускаємо рішення, що поєднують передові технології: 5G, інтернет речей, великі дані, штучний інтелект. Ми починаємо з підприємства наших партнерів, компанії ДТЕК, яке носить символічну назву – "Корум Світло Шахтаря". Роботи з побудови Private Network на базі технології 5G вже йдуть повним ходом. Ми створюємо майданчик, де бізнес "наживо" зможе тестувати й на практиці використовувати можливості рішень на базі 5G. Наш проєкт є прикладом синергії провідних компаній – ДТЕК та Ericsson, ми разом працюємо над побудовою в Україні розумного виробництва", – зазначила Ольга Устинова.

У проєкт впроваджено рішення Ericsson Dedicated Networks, яке включає ядро ​​мережі Enterprise Core і систему радіодоступу з використанням Ericsson Radio Dot System. Ericsson Enterprise Core – віртуалізоване рішення, яке легко масштабується і може забезпечувати зв'язок у 50 000 абонентів. За словами віцепрезидента, голови напрямку IT і цифрових рішень в Ericsson, регіон Східна Європа та Центральна Азія, Олексія Турчина "Smart Factory 5G" дозволить автоматизувати технологічні процеси.

"У Ericsson ми фокусуємося на тому, що робимо найкраще – передові технології та інновації у телекомунікаціях. Власна мережа зв'язку 5G – важлива частина інфраструктури підприємства, що дозволяє вийти на якісно новий рівень управління виробництвом за рахунок автоматизації технологічних процесів. Ми раді бути технологічним партнером першого в Україні пілотного проєкту "розумної" фабрики на базі технологій 5G. Це перший крок у напрямку розвитку розумного виробництва в нашій країні. Успіх у таких проєктах залежить від ефективної та злагодженої роботи всіх учасників, і я радий, що ми будемо співпрацювати з такими компаніями-лідерами у своїх галузях", – підкреслив Олексій Турчин.

Нагадаємо, раніше в рамках організованого ДТЕК круглого столу "Енергетична трансформація" керівник програми MODUS із цифрової трансформації ДТЕК Дмитро Осика, підкреслив, що глобальна мета ДТЕК – це трансформуватися в цифрове підприємство, де люди і технології ефективно співпрацюють, працюють нові бізнес-моделі й процеси, сформована цифрова культура і працівники відкриті до нового, і готові експериментувати.