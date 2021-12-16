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ДТЭК привез в Украину еще два судна с углем из США и Колумбии

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
16 декабря, 20:08
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Объем этих поставок угля в Украину составляет 131 тыс. т.
ДТЭК привез в Украину 131 тыс. т. угля
ДТЭК привез в Украину 131 тыс. т. угля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Энерго 16 декабря поставила в Украину два судна класса "Панамакс" с импортным углем. Первое судно из 55 тыс. т. угля, происхождением из Колумбии, причалило в порт "ТИС" сегодня в 13:30, а второе из 76 тыс. т. топлива из США будет швартоваться в порту "Южный" ночью.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Энерго.

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Новые партии топлива в ближайшее время будут пополнены запасами на складах ТЭС компании.

"ДТЭК Энерго продолжает активно обеспечивать углем энергосистему Украины. Вдобавок к двум "Панамаксам" с импортным углем, которые уже прибыли и почти полностью отгружены на украинские ТЭС, мы встречаем еще два судна с топливом из США и Колумбии. Общий объем новых судовых поставок – 131 тысяча тонн", — сообщает прессслужба.

"С другой стороны мы заботимся о собственной добыче. На некоторых наших шахтах уже в начале декабря досрочно выполнили годовой план добычи угля и продолжаем максимально его наращивать. Украина будет со светом и теплом!", — добавляют в пресс-службе.

В ДТЭК напомнили, что договорились об импорте в Украину 8 судовых партий с углем из США и Колумбии, общим объемом почти 545 тыс. т. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Второй "Панамакс", для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, прибыл 5 декабря.

У ДТЭК запасы угля выросли — у государства сократились

По информации прессслужбы, в ноябре компания импортировала 100 тыс. т угля, а за последние три месяца 455 тыс. т. топлива. Также для стабильного прохождения отопительного сезона ДТЭК на сегодня законтрактовано более 1 млн. т. импортного топлива.

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Кроме этого, только в ноябре на шахтах компании добыли почти 1,5 млн. т. угля марки "Г".

Согласно данным Минэнерго, запасы угля на ТЭС ДТЭК Энерго с начала декабря выросли на 35% — с 240 до 324 тыс. т. На государственных ТЭС запасы за данный период сократились 15% — со 120 до 104 тыс. т.

Ранее мы сообщали, как ДТЭК Нафтогаз впервые в Украине применил глубинные видеокамеры для обследования стволов скважин работающего фонда в настоящем времени.

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А также писали, что миллионы жителей Одесской области получат лучшую подачу света от ДТЭК.

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