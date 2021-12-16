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ДТЕК привіз в Україну ще два судна з вугіллям із США та Колумбії

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 20:08
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Обсяг цих поставок вугілля в Україну сягає 131 тис. тонн
ДТЕК привіз в Україну 131 тис. т. вугілля
ДТЕК привіз в Україну 131 тис. т. вугілля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Енерго 16 грудня поставила в Україну два судна класу "Панамакс" з імпортним вугіллям. Перше судно із 55 тис. тонн вугілля походженням із Колумбії причалило в порт "ТІС" сьогодні о 13:30, а друге, із 76 тис. тонн палива із США, буде швартуватися в порту "Южний" вночі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

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Нові партії палива найближчим часом поповнять запаси на складах ТЕС компанії.

"ДТЕК Енерго продовжує активно забезпечувати вугіллям енергосистему України. На додачу до двох "Панамаксів" з імпортним вугіллям, які вже прибули і майже повністю відвантажені на українські ТЕС, ми зустрічаємо ще два судна з паливом із США та Колумбії. Загальний обсяг нових суднових поставок – 131 тисяча тон", — йдеться в повідомленні пресслужби.

"З іншої сторони ми дбаємо про власний видобуток. На деяких наших шахтах вже на початку грудня достроково виконали річний план видобутку вугілля та продовжуємо максимально його нарощувати. Україна буде зі світлом і теплом!", — додають у пресслужбі.

У ДТЕК нагадали, що наразі домовились про імпорт в Україну вісім суднових партій з вугіллям із США та Колумбії, загальним обсягом майже 545 тис. т. Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС "Центренерго", прибуло в Україну 20 листопада. Другий "Панамакс", для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, прибув 5 грудня.

У ДТЕК запаси вугілля зросли — в держави скоротилися

За інформацією пресслужби у листопаді компанія імпортувала 100 тис. тонн вугілля, а за останні три місяці — 455 тис. тонн палива. Також для стабільного проходження опалювального сезону ДТЕК на сьогодні законтрактовано понад 1 млн тонн імпортного палива.

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Окрім цього лише у листопаді на шахтах компанії видобули майже 1,5 млн тонн вугілля марки "Г".

Згідно даних Міненерго, запаси вугілля на ТЕС ДТЕК Енерго з початку грудня зросли на 35% — з 240 до 324 тис. тонн. На державних ТЕС запаси за цей період скоротилися на 15% — зі 120 до 104 тис. тонн.

Раніше ми повідомляли, як ДТЕК Нафтогаз вперше в Україні застосував глибинні відеокамери для обстеження стволів свердловин чинного фонду в реальному часі.

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А також писали, що мільйони мешканців Одеської області отримають кращу подачу світла від ДТЕК.

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