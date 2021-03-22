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ДТЭК обратится в Энергосообщество из-за предвзятости НКРЭКУ

22 марта, 14:10

Ирина Ненько Ирина Ненько

Компания также намерена обжаловать в суде решение регулятора о повторном штрафе

Компания ДТЭК считает необоснованным и противозаконным решение НКРЭКУ о повторном штрафе 850 тыс. грн для "ДТЭК Западэнерго", а саму комиссию предвзятой по отношению к компании. Об этом говорится в сообщении компании, пишет "Znaj.ua".

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"Компания считает, что наложенный штраф не соответствует объективным обстоятельствам и является незаконным, а вынесенное решение свидетельствует о необъективности и предвзятом отношении НКРЭКУ к "ДТЭК Западэнерго", - говорится в сообщение.

Регулятором штраф не может быть применен ни с точки зрения права, ни с точки зрения здоровой логики, отметили в компании.

Решение регулятора, которое в компании назвали абсолютно незаконным, будет обжаловано в судебном порядке. Также доказательства предвзятости комиссии будут переданы в Совет Регуляторов и Секретариат Энергосообщества.

"К сожалению, НКРЭКУ продолжает идти по пути поиска "виновных", вместо принятия компетентных решений, которые будут способствовать стабильной работе на рынке электроэнергии. Решение Регулятора будет обжаловано "ДТЭК Западэнерго" в судебном порядке. Также компания обратится в Совет Регуляторов Энергосообщества и Секретариат Энергосообщества с соответствующими жалобами", - говорится в сообщении.

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Напомним, в начале марта НКРЭКУ решило оштрафовать крупнейших производителей электроэнергии – государственные компании "Энергоатом", "Центрэнерго" и частную компанию ДТЭК.

Претензии к тепловым электростанциям касались якобы несоблюдения требования по минимальным запасам угля в период критической ситуации в энергосистеме, когда станции работали на максимальной мощности.

В ответ государственный "Энергоатом" заявил о некомпетентности регулятора, а ДТЭК обратился в СНБО для проверки работы комиссии на предмет целенаправленного причинения ущерба энергосистеме.

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