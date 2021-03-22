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ДТЕК звернеться до Енергоспівтовариства через упередженість НКРЕКП

22 березня, 14:10

Ірина Ненько Ірина Ненько

Компанія також має намір оскаржити в суді рішення регулятора щодо повторного штрафу

Компанія ДТЕК вважає необгрунтованим і протизаконним рішення НКРЕКП про повторний штраф 850 тис. грн для "ДТЕК Західенерго", а саму комісію упередженою по відношенню до компанії. Про це йдеться в повідомленні компанії, пише "Znaj.ua".

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"Компанія вважає, що накладений штраф не відповідає об'єктивним обставинам і є незаконним, а винесене рішення свідчить про необ'єктивність і упереджене ставлення НКРЕКП до "ДТЕК Західенерго", – йдеться в повідомлення.

Регулятором штраф не може бути застосований ні з точки зору права, ні з точки зору здорової логіки, отметили в компанії.

Рішення регулятора, яке в компанії назвали абсолютно незаконним, буде оскаржене у судовому порядку. Також докази упередженості комісії будуть передані до Ради регуляторів і Секретаріату Енергоспівтовариства.

"На жаль, НКРЕКП продовжує йти шляхом пошуку "винних", замість прийняття компетентних рішень, які сприятимуть стабільній роботі на ринку електроенергії. Рішення Регулятора буде оскаржене "ДТЕК Західенерго" в судовому порядку. Також компанія звернеться до Ради регуляторів Енергоспівтовариства і Секретаріату Енергоспівтовариства з відповідними скаргами", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на початку березня НКРЕКП вирішила оштрафувати найбільших виробників електроенергії – державні компанії "Енергоатом", "Центренерго" і приватну компанію ДТЕК.

Претензії до теплових електростанцій стосувалися нібито недотримання вимоги щодо мінімальних запасів вугілля в період критичної ситуації в енергосистемі, коли станції працювали на максимальній потужності.

У відповідь державний "Енергоатом" заявив про некомпетентність регулятора, а ДТЕК звернувся до РНБО для перевірки роботи комісії щодо цілеспрямованого заподіяння шкоди енергосистемі.

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