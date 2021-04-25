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ДТЭК инвестировал в модернизацию ТЭС 28 млрд грн за последние 10 лет

25 апреля, 14:30

Ирина Ненько Ирина Ненько

Более трех миллиардов гривен было инвестировано в Запорожскую ТЭС

Компания "ДТЭК Энерго" за последние 10 лет инвестировала в модернизацию и ремонты тепловых электростанций более 28 млрд грн, из которых 3,1 млрд грн в Запорожскую ТЭС.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

"ДТЭК Энерго" – это надежный партнер общества и ответственная компания. За последние десять лет мы инвестировали в модернизацию и ремонт собственных ТЭС 28 млрд гривен, в Запорожскую ТЭС – 3,1 млрд гривен", – сообщил глава компании.

Он отметил, что ДТЭК выполняет все обязательства по инвестициям и обновлению оборудования своих генерирующих мощностей.

"ДТЭК после отмены в 2017 году инвестиционной составляющей вернул государству весь объем составляющей по реконструкции, которые не успел завершить до 2017 г. И после этого мы продолжаем ежегодно инвестировать средства в ремонт и модернизацию своих ТЭС", – отметил Ильдар Салеев.

По его словам, официальное расследование установило, что причиной отключения электроснабжения в Запорожской области в феврале 2021 стала авария на подстанции местного облэнерго "Луч". Именно инцидент в сетях местного облэнерго привел к срабатыванию системы аварийной защиты на Запорожской ТЭС.

"ДТЭК Энерго" отмечает, что энергобезопасность государства зависит от всех участников энергетического рынка. И устранение недостатков на одном энергетическом объекте, без устранения на другом (подстанции облэнерго – прим.), который стал первопричиной отключения ТЭС, не будет способствовать энергетической безопасности государства", – подытожил Ильдар Салеев.

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