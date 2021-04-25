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ДТЕК інвестував у модернізацію ТЕС 28 млрд грн за останні 10 років

25 квітня, 14:30

Ірина Ненько Ірина Ненько

Понад три мільярди гривнь було інвестовано в Запорізьку ТЕС

Компанія "ДТЕК Енерго" за останні 10 років інвестувала в модернізацію і ремонти теплових електростанцій понад 28 млрд грн, з яких 3,1 млрд грн в Запорізьку ТЕС.

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Про це повідомив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

"ДТЕК Енерго" – це надійний партнер суспільства та відповідальна компанія. За останні десять років ми інвестували в модернізацію та ремонти власних ТЕС 28 млрд гривень, в Запорізьку ТЕС – 3,1 млрд гривень", – повідомив голова компанії.

Він наголосив, що ДТЕК виконує всі зобов’язання з інвестицій і оновлення обладнання своїх генеруючих потужностей.

"ДТЕК після скасування у 2017 році інвестиційної складової повернув державі весь обсяг складової за реконструкції, які не встиг завершити до 2017 р. І після цього ми продовжуємо щорічно інвестувати кошти в ремонт та модернізацію своїх ТЕС", – зазначив Ільдар Салєєв.

За його словами, офіційне розслідування встановило, що причиною відключення електропостачання в Запорізькій області в лютому 2021 року стала аварія на підстанції місцевого обленерго "Луч". Саме інцидент в мережах місцевого обленерго призвів до спрацювання системи аварійного захисту на Запорізькій ТЕС.

"ДТЕК Енерго" наголошує, що енергобезпека держави залежить від всіх учасників енергетичного ринку. І усунення недоліків на одному енергетичному об’єкті, без усунення на іншому (підстанції обленерго – прим.), який став першопричиною відключення ТЕС, не буде сприяти енергетичній безпеці держави", – підсумував Ільдар Салєєв.

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інвестиції ТЕС ДТЕК ДТЕК Енерго
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