ДТЭК Энерго единственный импортировал уголь для работы ТЭС в ОЗП, а также поддержал государственную генерацию, – Салеев

ДТЭК Энерго смог оперативно, в пик отопительного сезона, обеспечить заход импортного угля из Казахстана и Польши для пополнения складов и бесперебойной работы ТЭС. В декабре объем импорта увеличился на 52 тыс. тонн, в январе – уже на 108 тыс. тонн. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев во время круглого стола по проблемам ОЗП 2020/2021.

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"Когда мы увидели, что спрос энергосистемы на тепловую генерацию растет и он значительно превышает прогнозный баланс, то начали искать все возможные пути обеспечить ТЭС топливом. В том числе, обеспечили оперативно поставку импортного угля из Казахстана и Польши. Мы это сделали за месяц, что крайне сложно в такие сроки. Единственные, кто начал импортировать уголь. При этом наши шахты продолжали работать на полную мощность, чтоб обеспечить бесперебойную работы ТЭС. С начала ОЗП наши ТЭС получили 4,5 млн тонн угля", – рассказал Ильдар Салеев.

Салеев рассказал, что энергосистему не могли сбалансировать только ТЭС ДТЭК, поэтому с ноября 2020 г. стали поставлять уголь и на государственные ТЭС Центрэнерго. Суммарно с ноября по февраль Центрэнерго получило 450 тыс. тонн для работы своих ТЭС.

В ДТЭК обозначили, что на начало ОЗП имели достаточные склады угля и проблема возникла в конце года: "Мы комфортно себя чувствовали, когда входили в ОЗП с 2,1 млн тонн углей на складах. Этого было достаточно для работы в нашем прогнозном балансе. Это на 1 млн тонн больше, нежели мы имели на складах в прошлый и позапрошлый отопительные сезоны. И проблема "низких складов" возникла в конце 4 квартала, когда наши теплоэлектростанции вынуждены были работать выше прогнозного баланса. Особенно в декабре, когда теплоэлектростанции выработали на 50% больше электроэнергии для энергосистемы, чем предполагал прогнозный баланс. И угля сожгли больше на 1 млн тонн, потому что был рост потребления и необходимость компенсировать мощность атомных энергоблоков, которые были в ремонте".

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Салеев подчеркнул, что в этот отопительный сезон были желающие переложить проблемы низких складов и аварийности на генерацию вместо того, чтоб решать первопричины этих проблем. По мнению гендиректора, проблемы, с которыми энергосистема столкнулась в этом отопительном сезоне, – следствие затяжного кризиса в энергетике и если не стабилизировать ситуацию на рынке, то следующий отопительный сезон может стать критическим для энергосистемы.

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Напомним, что НКРЭКУ оштрафовало Центрэнерго на 180 тыс. гривен, ДТЭК Западэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Днепроэнерго на 1,7 млн гривен, Донбассэнерго обошлись устным предупреждением. ДТЭК будет опротестовывать штрафы в судебном порядке.

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