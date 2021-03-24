ДТЕК Енерго єдиний імпортував вугілля для роботи ТЕС в ОЗП, а також підтримав державну генерацію, – Салєєв

ДТЕК Енерго зміг оперативно, в пік опалювального сезону, забезпечити заход імпортного вугілля з Казахстану і Польщі для поповнення складів і безперебійної роботи ТЕС. У грудні обсяг імпорту збільшився на 52 тис. тонн, у січні – вже на 108 тис. тонн. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв під час круглого столу з проблем ОЗП 2020/2021.

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"Коли ми побачили, що попит енергосистеми на теплову генерацію зростає і він значно перевищує прогнозний баланс, то почали шукати всі можливі шляхи забезпечити ТЕС паливом. У тому числі забезпечили оперативно поставку імпортного вугілля з Казахстану і Польщі. Ми це зробили за місяць, що вкрай складно в такі терміни. Єдині, хто почав імпортувати вугілля. Водночас наші шахти продовжували працювати на повну потужність, щоб забезпечити безперебійну роботи ТЕС. З початку ОЗП наші ТЕС отримали 4,5 млн тонн вугілля", – розповів Ільдар Салєєв.

Салєєв розповів, що енергосистему не могли збалансувати лише ТЕС ДТЕК, тому з листопада 2020 року почали поставляти вугілля і на державні ТЕС Центренерго. Сумарно з листопада по лютий Центренерго отримало 450 тис. тонн для роботи своїх ТЕС.

У ДТЕК позначили, що на початок ОЗП мали достатні склади вугілля і проблема виникла наприкінці року: "Ми комфортно себе почували, коли входили в ОЗП із 2,1 млн тонн вугілля на складах. Цього було достатньо для роботи в нашому прогнозному балансі. Це на 1 млн тонн більше, ніж ми мали на складах у минулий і позаминулий опалювальні сезони. І проблема "низьких складів" виникла наприкінці 4 кварталу, коли наші теплоелектростанції змушені були працювати вище прогнозного балансу. Особливо в грудні, коли теплоелектростанції виробили на 50% більше електроенергії для енергосистеми, ніж припускав прогнозний баланс. І вугілля спалили більше на 1 млн тонн, тому що було зростання споживання і необхідність компенсувати потужність атомних енергоблоків, які були в ремонті".

Салєєв підкреслив, що у цей опалювальний сезон були бажаючі перекласти проблеми низьких складів і аварійності на генерацію замість того, щоб вирішувати першопричини цих проблем. На думку гендиректора, проблеми, з якими енергосистема зіткнулася в цьому опалювальному сезоні, – наслідок затяжної кризи в енергетиці і якщо не стабілізувати ситуацію на ринку, то наступний опалювальний сезон може стати критичним для енергосистеми.

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Нагадаємо, що НКРЕКП оштрафувало Центренерго на 180 тис. гривень, ДТЕК Західенерго, ДТЕК Східенерго, ДТЕК Дніпроенерго на 1,7 млн гривень, Донбасенерго обійшлися усним попередженням. ДТЕК буде опротестовувати штрафи в судовому порядку.

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