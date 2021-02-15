Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Долги перед зеленой энергетикой помешают присоединению Украины к энергосистеме ЕС, – Энергосообщество

15 февраля, 18:17

Инна Бабур Инна Бабур

Предприятия ВИЭ подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за выработанную "зеленую" электроэнергию

Задолженность государства перед предприятиями зеленой энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией "Укрэнерго" будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины к европейской ENTSO-E. Об этом 15 февраля сообщил директор Секретариата Энергосообщества Янез Копач, на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка", пишет "Znaj.ua".

Реклама

"Пока "Укрэнерго" собирает в тарифе деньги и на финансирование возобновляемых источников энергии. Поэтому есть тариф на передачу, транспортировку, есть услуги "Укрэнерго" (на диспетчеризацию – ред.) – это все понятно. Но так же "Укрэнерго" собирает сейчас дополнительные налоги, так сказать, дополнительную наценку – для возобновляемых источников также", – сказал Копач.

Он подчеркнул, что такой подход не соответствует законодательству энергетического сообщества. "Это не проблема, если "Укрэнерго" будет собирать эти деньги, и быть как менеджером этого процесса. Но это не может быть частью соответствующего транспортного тарифа. И это проблема, которая требует разделения этих моментов", – сообщил Копач.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за выработанную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

В тренде
Биткоин подорожал на треть: что будет с курсом в ближайшее время

При этом Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабинетом министров Украины обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина относительно выплаты остальных долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Реклама

Синхронизация объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год. Только применение европейского опыта регулирования рынков электроэнергетики и интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E позволит решить системные проблемы энергетики, усилить конкуренцию и снизить цены.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика долги инвесторы Укрэнерго энергосистема зеленая энергетика ВИЭ ENTSO-E
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут растиЭкономика
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроект
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроектЭкономика
"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше УкраинеВласть
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за долларФинансы
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясо
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясоЭкономика
Правительство хочет отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума: что изменится для украинцев
Правительство хочет отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума: что изменится для украинцевЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять