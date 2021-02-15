Борги перед зеленою енергетикою завадять приєднанню України до енергосистеми ЄС, – Енергоспівтовариство

Підприємства ВДЕ подають позови про невиконання державою своїх обов'язків по оплаті за вироблену "зелену" електроенергію

Заборгованість держави перед підприємствами зеленої енергетики, виплата якої фінансується через тариф на передачу електроенергії компанією "Укренерго" буде заважати сертифікації компанії для приєднання енергосистеми України до європейської ENTSO-E. Про це 15 лютого повідомив директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач, на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка", пише "Znaj.ua".

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"Наразі "Укренерго" збирає в тарифі гроші й на фінансування відновлюваних джерел енергії. Тож є тариф на передачу, транспортування, є послуги "Укренерго" (на диспетчеризацію – ред.) – це все зрозуміло. Але так само "Укренерго" збирає зараз додаткові податки, так би мовити, додаткову націнку – для відновлюваних джерел також", – сказав Копач.

Він підкреслив, що такий підхід не відповідає законодавству енергетичної спільноти. "Це не проблема, якщо "Укренерго" буде збирати ці гроші, і бути наче менеджером цього процесу. Але це не може бути частиною відповідного транспортного тарифу. І це проблема яка потребує розділення цих моментів", – повідомив Копач.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків по оплаті за вироблену "зелену" електроенергію і крім "Державного покупця" суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, яка підписувала меморандум з інвесторами в выдновлювану енергетику.

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При цьому Європейський парламент стурбований невиконанням Кабінетом міністрів України зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не відбулося. Станом на середину лютого виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Окрім того, інвестори на бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати решти боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

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Синхронізація об’єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік. Тільки застосування європейського досвіду регулювання ринків електроенергетики та інтеграції енергосистем України з ENTSO-E дозволить вирішити системні проблеми енергетики, посилити конкуренцію та знизити ціни.

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