Борги перед зеленою енергетикою завадять приєднанню України до енергосистеми ЄС, – Енергоспівтовариство

Заборгованість держави перед підприємствами зеленої енергетики, виплата якої фінансується через тариф на передачу електроенергії компанією "Укренерго" буде заважати сертифікації компанії для приєднання енергосистеми України до європейської ENTSO-E. Про це 15 лютого повідомив директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач, на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка", пише "Znaj.ua".
"Наразі "Укренерго" збирає в тарифі гроші й на фінансування відновлюваних джерел енергії. Тож є тариф на передачу, транспортування, є послуги "Укренерго" (на диспетчеризацію – ред.) – це все зрозуміло. Але так само "Укренерго" збирає зараз додаткові податки, так би мовити, додаткову націнку – для відновлюваних джерел також", – сказав Копач.
Він підкреслив, що такий підхід не відповідає законодавству енергетичної спільноти. "Це не проблема, якщо "Укренерго" буде збирати ці гроші, і бути наче менеджером цього процесу. Але це не може бути частиною відповідного транспортного тарифу. І це проблема яка потребує розділення цих моментів", – повідомив Копач.
Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків по оплаті за вироблену "зелену" електроенергію і крім "Державного покупця" суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, яка підписувала меморандум з інвесторами в выдновлювану енергетику.
При цьому Європейський парламент стурбований невиконанням Кабінетом міністрів України зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не відбулося. Станом на середину лютого виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Окрім того, інвестори на бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати решти боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.
Синхронізація об’єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік. Тільки застосування європейського досвіду регулювання ринків електроенергетики та інтеграції енергосистем України з ENTSO-E дозволить вирішити системні проблеми енергетики, посилити конкуренцію та знизити ціни.
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