Для гривни смягчили карантин: как наличку спасают от коронавируса (видео)

Оказывается, прежде, чем попасть к нам в руки, деньги тоже находятся на обсервации – смотрите, как это выглядит

В Украине деньги проходят карантин, прежде чем попасть в оборот, чтобы защитить украинцев от коронавируса. Но ограничительные меры даже для банкнот ослабили – теперь они будут изолированы не 14 дней, а всего – 5.

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Корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк узнала, что прежде, чем попасть к нам в руки, деньги тоже находятся на обсервации. В течение года купюры, которые оказываются в банке, "отсиживают" обязательный двухнедельный карантин. Наличные помещают в специальное хранилище, там они "отлеживаются", а потом купюры дезинфицируют, складывают в пачки и в печи подвергают температурному шоку.

Видео: Сегодня

Все это ради уменьшения риска заражения от банкноты, ведь плесень, споры грибков и миллионы бактерий собирает любая купюра за 5 лет.

Живет на купюрах и коронавирус. Раньше считали: в течение месяца может не исчезать. Поэтому весь мир взялся обеззараживать деньги, боролись с вирусом ультрафиолетом. В Индии даже стирали деньги с мылом, в Японии – нагревали выравнивателем для волос.

"Многие люди вообще брали деньги, засовывали в сухожарку – сгорели те деньги там. Знаете, то паника, своего рода, конечно. Последние исследования показали – ковид задерживается на деньгах лишь на несколько часов, и концентрация там незначительная. Это, конечно, если на купюру умышленно не кашлять или чихать", – рассказала эпидемиолог Наталья Виноград.

К счастью, вирус живет пару часов на определенных объектах, а на некоторых – ну максимум до 72 часов. Поэтому карантин для наличных Нацбанк смягчил: вместо 14 дней гривни будут обеззараживать 5 дней. А пока украинцам рекомендуют рассчитывать картой.

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