Для гривні пом'якшили карантин: як готівку рятують від коронавірусу (відео)

Виявляється, перш, ніж потрапити до нас в руки, гроші теж знаходяться на обсервації – дивіться, як це виглядає

В Україні гроші проходять карантин, перш ніж потрапити в обіг, щоб захистити українців від коронавірусу. Але обмежувальні заходи навіть для банкнот послабили – тепер вони будуть ізольовані не 14 днів, а всього – 5.

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Кореспондент "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк дізналася, що перш, ніж потрапити до нас в руки, гроші теж знаходяться на обсервації. Протягом року купюри, які опиняються у банку, "відсиджують" обов'язковий двотижневий карантин. Готівкові поміщають в спеціальне сховище, там вони "відлежуються", а потім купюри дезінфікують, складають у пачки і в печі піддають температурному шоку.

Відео: Сьогодні

Все це заради зменшення ризику зараження від банкноти, адже пліснява, спори грибків і мільйони бактерій збирає будь-яка купюра за 5 років.

Живе на купюрах і коронавірус. Раніше вважали: протягом місяця може не зникати. Тому весь світ взявся знезаражувати гроші, боролися з вірусом ультрафіолетом. В Індії навіть прали гроші з милом, в Японії – нагрівали вирівнювачем для волосся.

"Багато людей взагалі брали гроші, засовували в сухожарку – згоріли ті гроші там. Знаєте, то паніка, свого роду, звичайно. Останні дослідження показали – ковід затримується на грошах лише на кілька годин, і концентрація там незначна. Це, звичайно, якщо на купюру навмисне не кашляти або чхати", – розповіла епідеміолог Наталя Виноград.

На щастя, вірус живе пару годин на певних об'єктах, а на деяких – ну максимум до 72 годин. Тому карантин для готівки Нацбанк пом'якшив: замість 14 днів гривні будуть знезаражувати 5 днів. А поки українцям рекомендують розраховувати картою.

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