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Деньги придется вернуть? Кто может остаться без тысячи грн за вакцинацию

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 16:07
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Украинцам необходимо будет пройти проверку на соответствие установленным критериям
Выплаты можна будет получить уже с 19 декабря
Выплаты можна будет получить уже с 19 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В декабре краинцы, которые прошли два курса вакцинации от коронавируса могут получить тысячу гривен от государства. Но, деньги можно потерять, если слишком поздно решить их использовать.

Как сообщила "РБК-Украина" заместитель министра экономики Ирина Новикова, воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

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"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", – рассказала она.

Украинцы могут потратить эти деньги на

  • посещение кинотеатра, театра, музея, концертного зала;
  • покупку абонемента в спортзал или фитнес-клуб;
  • покупку билетов для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Выплаты можна будет получить уже с 19 декабря, но на первом этапе только через мобильное приложение "Дія". Для этого украинец должен зарегистрировать для участия в программе поддержки. Потом ему необходимо будет пройти проверку на соответствие установленным критериям и открыть в онлайн-банке виртуальный счет, куда и поступят деньги.

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"Виртуальные счета – бесплатные, комиссий за обслуживание не будет. Большинство операций в "Дии" осуществляются автоматически. В дальнейшем планируется запустить оффлайн-сервис", – заверила Новикова.

Больше того, по ее словам, сейчас правительство проводит консультации с бизнесом, чтобы круг участников был самым широким.

Тысяча гривен от Зеленского

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн. Деньги выделят из общего фонда государственного бюджета.

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Граждане, которые не имеют смартфонов, смогут получить деньги другим путем, но позже и еще неизвестно каким.

Ранее мы сообшали, что на руки деньги украинцы не получат. Они поступят в виде депозита и их можно будет потратить исключительно на определенные сферы услуг.

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