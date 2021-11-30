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Гроші доведеться повернути? Хто може залишитись без тисячі грн за вакцинацію

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
30 листопада, 16:07
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Українцям необхідно пройти перевірку на відповідність встановленим критеріям
Виплати можна буде отримати вже з 19 грудня
Виплати можна буде отримати вже з 19 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

У грудні українці, які пройшли два курси вакцинації від коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень від держави. Але гроші можна втратити, якщо занадто пізно вирішити скористатись ними.

Як повідомила "РБК-Україна" заступник міністра економіки Ірина Новікова, скористатися нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.

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"У разі невикористання, суму буде повернуто державі", – розповіла вона.

Українці можуть витратити ці гроші на

  • відвідування кінотеатру, театру, музею, концертної зали;
  • купівлю абонементу до спортзалу чи фітнес-клубу;
  • купівлю квитків для подорожей усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

Виплати можна буде отримати вже з 19 грудня, але на першому етапі лише через мобільний додаток "Дія". Для цього українець має зареєструвати для участі у програмі підтримки. Потім йому необхідно буде пройти перевірку на відповідність встановленим критеріям та відкрити у онлайн-банку віртуальний рахунок, куди й надійдуть гроші.

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"Віртуальні рахунки – безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій у "Дії" здійснюються автоматично. Надалі планується запустити офлайн-сервіс", – запевнила Новікова.

Більше того, за її словами, зараз уряд проводить консультації з бізнесом, щоб коло учасників було найширшим.

Тисяча гривень від Зеленського

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що всі вакциновані двома дозами українці матимуть змогу отримати від держави 1000 грн. Гроші виділять із загального фонду державного бюджету.

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Громадяни, які не мають смартфонів, зможуть отримати гроші іншим шляхом, але згодом і ще невідомо яким.

Раніше ми повідомляли, що на руки гроші українці не отримають. Вони надійдуть як депозит і їх можна буде витратити виключно на певні сфери послуг.

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Редактор розділу "Гроші"

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