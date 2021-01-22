Дело "Роттердам+" повторно закрыто

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Реклама

"Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+", - говорится в сообщении НАБУ в официальном Telegram-канале.

"После четырех лет расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет Украины, суды разных инстанций, десятки украинских и зарубежных экспертов не нашли в принципе определения цены энергетического угля, утвержденном НКРЭКУ, признаков правонарушения", – прокомментировала адвокат по делу Наталья Дригваль.

Дело "Роттердам+" первый раз было закрыто 27 августа 2020 г. Вскоре это решение поддержал Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд. Решение суда о законности закрытия этого дела вступило в законную силу 17 ноября 2020 г.

В тренде Доллар в Украине снова растет, курс евро почти застыл на месте

Однако по иску Никопольского завода ферросплавов суд обязал продолжить расследование.

Реклама

Расследование дела "Роттердам+" длилось с марта 2017 г. Следствие не смогло установить состава преступления и вреда от действия формулы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама