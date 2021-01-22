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Дело "Роттердам+" повторно закрыто

22 января, 09:59

Инна Бабур Инна Бабур

Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла дело "Роттердам+"

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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"Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+", - говорится в сообщении НАБУ в официальном Telegram-канале.

"После четырех лет расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет Украины, суды разных инстанций, десятки украинских и зарубежных экспертов не нашли в принципе определения цены энергетического угля, утвержденном НКРЭКУ, признаков правонарушения", – прокомментировала адвокат по делу Наталья Дригваль.

Дело "Роттердам+" первый раз было закрыто 27 августа 2020 г. Вскоре это решение поддержал Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд. Решение суда о законности закрытия этого дела вступило в законную силу 17 ноября 2020 г.

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Однако по иску Никопольского завода ферросплавов суд обязал продолжить расследование.

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Расследование дела "Роттердам+" длилось с марта 2017 г. Следствие не смогло установить состава преступления и вреда от действия формулы.

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