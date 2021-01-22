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Справу "Роттердам+" повторно закрито

22 січня, 09:59

Инна Бабур Инна Бабур

Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову закрила справу "Роттердам+"

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

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"Прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+", – йдеться у повідомленні НАБУ в офіційному Telegram-каналі.

"Після чотирьох років розслідування Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд, Антимонопольний комітет України, суди різних інстанцій, десятки українських і зарубіжних експертів не знайшли у принципі визначення ціни енергетичного вугілля, затвердженому НКРЕКП, ознак правопорушення", – прокоментувала адвокат у справі Наталія Дригваль.

Справу "Роттердам+" перший раз було закрито 27 серпня 2020 р. Незабаром це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд. Рішення суду про законність закриття цієї справи набрало законної сили 17 листопада 2020 р.

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Однак за позовом Нікопольського заводу феросплавів суд зобов'язав продовжити розслідування.

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Розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 р. Слідство не змогло встановити складу злочину та шкоди від дії формули.

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