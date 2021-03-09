Цена на нефть поднималась выше 70 долларов

После резкого роста котировки немного откатились

Мировые цены на нефть выросли – поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле.

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Как свидетельствуют данные Investing, в ночь с 8 на 9 марта по киевскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали до 71,38 доллара.

Позже стоимость Brent опустилась до 67,6 доллара, но все равно остается заметно выше, чем в предыдущие дни.

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Решение ОПЕК+ может сигнализировать о намерении и дальше уменьшать объем запасов нефти, считают эксперты ANZ.

Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.

К слову, саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco также объявила, что в апреле поднимет цены на большинство сортов нефти для покупателей из Азии и США, при этом снизит их для европейских клиентов.

Напомним, предыдущая договоренность ОПЕК+ действует до конца марта. На рынке были сомнения, что Саудовская Аравия согласится продлить свои обязательства на апрель. Это оказывало давление цены. Теперь, когда выяснилось, что Саудовская Аравия не будет наращивать добычу, котировки пошли вверх.

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