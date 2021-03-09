Ціна на нафту піднімалася вище 70 доларів

Світові ціни на нафту зросли – підтримку нафтовому ринку продовжує надавати рішення ОПЕК + відмовитися від збільшення видобутку нафти у квітні.

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Як свідчать дані Investing, в ніч з 8 на 9 березня за київським часом травневі ф'ючерси на Brent дорожчали до 71,38 долара.

Пізніше вартість Brent опустилася до 67,6 долара, але все одно залишається помітно вище, ніж в попередні дні.

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Рішення ОПЕК + може сигналізувати про намір і далі зменшувати обсяг запасів нафти, вважають експерти ANZ.

Інвестори також оптимістично оцінили статистичні дані, що вказали на зростання імпорту нафти в Китай в січні-лютому 2021 року на 4,1%, до 89,57 млн т.

До слова, саудівська нафтова держкомпанія Saudi Aramco також оголосила, що в квітні підніме ціни на більшість сортів нафти для покупців з Азії і США, при цьому знизить їх для європейських клієнтів.

Нагадаємо, попередня домовленість ОПЕК+ діє до кінця березня. На ринку були сумніви, що Саудівська Аравія погодиться продовжити свої зобов'язання на квітень. Це чинило тиск ціни. Тепер, коли з'ясувалося, що Саудівська Аравія не буде нарощувати видобуток, котирування пішли вгору.

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