Более 40 стран решили постепенно отказываться от угля: среди них – Украина

От использования ископаемого угля постепенно решили отказываться более 40 стран, среди которых и Украина.
На климатическом саммите COP26 в Глазго страны-потребители угля решили в будущем не использовать уголь для производства электроэнергии, пишет The Guardian.
Кроме Украины от строительства новых угольных электростанций отказываются, в частности, и Канада, Польша, Вьетнам. По данным издания, Австралия, Китай, Индия и США не участвовали в сделке. Некоторые эксперты считают, что сроки поэтапного отказа, подписанные странами, были поздними.
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Для Великобритании, где проходил климатический саммит, прекращение использования угля было одним из ключевых направлений.
"Это знаменательный момент в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не должен участвовать в нашей будущей генерации электроэнергии", - сказал бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.
По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из крупнейших причин выбросов парниковых газов.
Прекращение поставок энергетического угля из РФ
С 1 ноября 2021 Российская Федерация остановила поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное), которые завозили компании "ДТЭК", "Донбассэнерго", а также компания "Технова", которая объединяет несколько ТЭЦ.
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