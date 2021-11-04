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Более 40 стран решили постепенно отказываться от угля: среди них – Украина

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
4 ноября, 13:10
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Ожидается, что крупные страны смогут сделать это в 2030 годах, а меньше страны – в 2040-х
От использования ископаемого угля будут отказываться постепенно
От использования ископаемого угля будут отказываться постепенно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

От использования ископаемого угля постепенно решили отказываться более 40 стран, среди которых и Украина.

На климатическом саммите COP26 в Глазго страны-потребители угля решили в будущем не использовать уголь для производства электроэнергии, пишет The Guardian.

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Кроме Украины от строительства новых угольных электростанций отказываются, в частности, и Канада, Польша, Вьетнам. По данным издания, Австралия, Китай, Индия и США не участвовали в сделке. Некоторые эксперты считают, что сроки поэтапного отказа, подписанные странами, были поздними.

Для Великобритании, где проходил климатический саммит, прекращение использования угля было одним из ключевых направлений.

"Это знаменательный момент в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не должен участвовать в нашей будущей генерации электроэнергии", - сказал бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.

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По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из крупнейших причин выбросов парниковых газов.

Прекращение поставок энергетического угля из РФ

С 1 ноября 2021 Российская Федерация остановила поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное), которые завозили компании "ДТЭК", "Донбассэнерго", а также компания "Технова", которая объединяет несколько ТЭЦ.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертом разбирались, могут ли продлить запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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