Безотлагательно принять меры для прекращения махинаций на энергорынке, – письмо Минэнерго в НКРЭКУ

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Министерство энергетики призвало регулятор НКРЭКУ безотлагательно принять меры для прекращения махинаций на энергетическом рынке, которые угрожают безопасности энергоснабжения, информирует "Цензор.Нет" со ссылкой на сообщение министерства.

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"С целью устранения угрозы нарушения безопасности поставок электрической энергии просим на ближайшем заседании НКРЭКУ рассмотреть представленные участниками рынка предложения по урегулированию проблемных вопросов функционирования рынка электрической энергии", – говорится в письме Минэнерго, опубликованном на сайте ведомства.

В Минэнерго отметили, что на оптовом рынке электрической энергии сложилась критическая ситуация с ценообразованием, что потенциально создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода и, в перспективе, создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E.

В министерстве сообщили, что 1 июня состоялось совещание с представителями всех крупных производителей, системного оператора, государственных компаний и НКРЭКУ, на котором были согласованы неотложные шаги для стабилизации ситуации.

Минэнерго призвало НКРЭКУ принять согласованный комплекс решений, которые позволили бы прекратить махинации на энергорынке и стабилизировать ситуацию. Это введение временного запрета трейдерам спекулировать на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке, верификации источников и объемов происхождения электроэнергии, просмотр методики установления предельных цен, введение запрета заявлять цены ниже себестоимости самой дешевой атомной энергии и тому подобное.

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Однако на следующий день, 2 июня, НКРЭКУ на открытом заседании отклонила предложения министерства, проигнорировав письмо министра Германа Галущенко. Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что НКРЭКУ не поддерживает такие предложения и примет свое решение отслеживать возможные махинации в ручном режиме.