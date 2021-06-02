Невідкладно вжити заходів для припинення махінацій на енергоринку, – лист Міненерго до НКРЕКП

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Міністерство енергетики закликало регулятор НКРЕКП невідкладно вжити заходів для припинення махінацій на енергетичному ринку, які загрожують безпеці енергопостачання, інформує "Цензор.Нет" із посиланням на повідомлення міністерства.

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"З метою усунення загрози порушення безпеки поставок електричної енергії просимо на найближчому засіданні НКРЕКП розглянути подані учасниками ринку пропозиції щодо врегулювання проблемних питань функціонування ринку електричної енергії", – йдеться у листі Міненерго, опублікованому на сайті відомства.

У Міненерго зазначили, що на оптовому ринку електричної енергії склалася критична ситуація із ціноутворенням, що потенційно створює загрозу безпеці поставок електричної енергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду і, у перспективі, створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E.

У міністерстві повідомили, що 1 червня відбулася нарада з представниками всіх великих виробників, системного оператора, державних підприємств і НКРЕКП, на якій були узгоджені невідкладні кроки для стабілізації ситуації.

Міненерго закликало НКРЕКП прийняти узгоджений комплекс рішень, які дозволили б припинити махінації на енергоринку і стабілізувати ситуацію. Це введення тимчасової заборони трейдерам спекулювати на ринку на добу вперед і добовому ринку, верифікації джерел і обсягів походження електроенергії, перегляд методики встановлення граничних цін, введення заборони заявляти ціни нижче собівартості найдешевшої атомної енергії тощо.

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Однак на наступний день, 2 червня, НКРЕКП на відкритому засіданні відхилила пропозиції міністерства, проігнорувавши лист міністра Германа Галущенко. Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що НКРЕКП не підтримує такі пропозиції і прийме своє рішення відстежувати можливі махінації в ручному режимі.