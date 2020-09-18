АЗС резко снизили цену бензина и дизеля: названа причина

Падение по топливу составило до 90 копеек на литре

После периода затишья на розничном рынке автомобильного горючего операторы эконом-сегмента снизили стоимость бензина и дизтоплива на 20–90 коп./л.

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Об этом со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95" за прошедшую неделю (11–18 сентября) сообщает enkorr.ua.

Самое большое снижение было отмечено в сети "Укр-Петроль" — 90 коп./л. Так, бензин марки А-95 подешевел до 20,80 грн/л, А-92 — до 19,80 грн/л, ДТ — до 20,80 грн/л.

AMIC снизил цены на все виды топлива в пределах 54–56 коп./л.

На станциях столичной KLO бензины подешевели на 40 коп./л: А-95 до 23,49 грн/л, А-92 — до 22,49 грн/л, а дизельное топливо — на 20 коп./л, до 22,29 грн/л.

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Motto сняла со стел 48 коп. по бензинам и 37 коп./л по дизтопливу.

БРСМ сохраняла спокойствие: с бензинами сеть решила не торопиться, а по дизтопливу снизить на символические 14 коп./л.

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Chipo, SUN OIL, Mango, "Фактор" и Prime также акцентировались на дизтопливе, скинув за неделю 5–40 коп./л.

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Была и одна сеть, которая нашла в себе силы поднять цены: на станциях UPG 18 сентября бензины подорожали на 50 коп./л: А-95 до 23,40 грн/л, А-92 — до 22,40 грн/л.

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Как пишет издание, снижение розничных цен стало следствием снижения цен в крупнооптовом сегменте. Так, по данным "Консалтинговой группы "А-95", в период с 17 августа по 17 сентября крупнооптовые партии дизельного топлива подешевели на 1170 грн/т, до 19 380 грн/т.

Сайт "Сегодня" сообщал, что что повышение розничных цен сдерживал крупнейший украинский игрок рынка – сеть "Приват". Она не менял цены на АЗС более четырех месяцев, несмотря на троекратный рост мировых цен на нефть (с 14 до 45 долл./барр.) за это время.

Кроме того, подчеркивалось, что рост стоимости бензина и дизтоплива приостановился оттого, что в мире начала дешеветь нефть и наметилась тенденция снижения цен на нефтепродукты.

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