Почему в Украине застыла цена бензина: эксперты дали объяснение

Календарное лето закончилось, вместе с ним закончилось и наметившееся было повышение цен на нефтепродукты: на прошлой неделе они снова остановились. Чем было вызвано это явление – разбирался сайт "Сегодня".

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Эксперты говорят, что рост стоимости бензина и дизтоплива приостановился оттого, что в мире начала дешеветь нефть и наметилась тенденция снижения цен на нефтепродукты.

"На фоне слабеющей гривни эксперты рынка ожидали, что тренд на повышение цены нефтепродуктов не только сохранится, но и ускорится, – анализирует замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. – Но снижающиеся котировки на нефть внесли поправки. Цены поменялись лишь в отдельных региональных сетях, что мало повлияло на среднюю стоимость топлива по Украине".

Рябцев напомнил, что повышение розничных цен по-прежнему сдерживает крупнейший украинский игрок рынка – сеть "Приват". Она не меняет цены на АЗС более четырех месяцев, несмотря на троекратный рост мировых цен на нефть (с 14 до 45 долл./барр.) за это время.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также отметил фактор продолжающегося удешевления нефти в мире как причину того, что подорожание топлива в Украине затормозилось.

"Нефть пошла вниз, было 45 долларов за баррель, уже 42 доллара, – говорит Сергей Куюн. – Если такая тенденция сохранится, то это сигнал для амортизации повышения цен на нефтепродукты в Украине как в опте, так и в рознице. И то подорожание, которое мы ожидали, но по разным причинам оно проявлялось медленнее прогнозного, может оказаться необязательным. На минувшей неделе мелкий опт (от бензовоза) на дизтопливо подешевел на 11-30 коп./л, на бензин А-95 – на 16 коп./л".

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По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, за неделю ценовая ситуация на рынке автогаза не изменилась ни в опте, ни в рознице. Изменение цен в отдельных регионах получилось арифметически за счет того, что некоторые сети корректировали стоимость в рознице, повышая или понижая ее в пределах 10-15 коп./л в соответствии с местной конъюнктурой. В среднем по Украине вышли почти в ноль – рост на 1 коп./л. Эксперт напомнил, что крупные сети почти дошли до экономически обоснованной на сегодняшний день цены – 13 грн/л.

Напомним, ранее эксперты предупредили, чтопротесты в Беларуси могут взвинтить цены на топливо в Украине.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Рынок топлива замер – когда ожидать падения цен на бензин".

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