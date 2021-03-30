АЗС хотят зарабатывать на росте продаж: ждать ли подорожания бензина и ДТ

В последнюю неделю ценники на АЗС почти замерли, но украинские автолюбители опасаются, что цены на бензин снова рванут вверх. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, какой стоимости автомобильного горючего стоит ожидать в ближайшую неделю.

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Любопытно, что прогнозы опрошенных изданием экспертов по бензину и дизельному топливу совпали.

Так, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев прогнозирует, что рост цен на этой неделе продолжится, но подорожает топливо в пределах 10 коп./л.

"Рынок "выбрал" потенциал подорожания в 1 грн на литре и теперь готовится зарабатывать на росте продаж, так как начинается высокий сезон потребления. Но тренд не изменится, снижения цен не ждем".

В свою очередь директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что цены на бензин и ДТ на этой неделе остановятся. На рынке достаточно топлива, гривня стабильна, цены на нефть в мире не растут.

А аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн даже обрадовал возможным временным удешевлением автогаза уже в ближайшие дни:

"Может быть снижение цен на 30-50 коп./л, прежде всего у небольших сетей, которые закупают небольшие партии газа, от бензовоза. Они постараются заработать на объемах розничной продажи подешевевшего в опте украинского ресурса".

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что цены на бензин снова рванут вверх, ведь уже наметились две проблемы.

Также сообщалось, что силовые структуры взялись за нелегальных торговцев некачественным топливом да еще и без уплаты налогов. О первых успехах смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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