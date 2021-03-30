АЗС хочуть заробляти на зростанні продажів: чи чекати подорожчання бензину і ДП

В останній тиждень цінники на АЗС майже завмерли, але українські автолюбителі побоюються, що ціни на бензин знову підуть угору. Сайт "Сьогодні" спробував розібратися, якої вартості автомобільного пального варто очікувати в найближчий тиждень.

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Цікаво, що прогнози опитаних виданням експертів по бензину і дизельному пальному збіглися.

Так, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев прогнозує, що зростання цін цього тижня триватиме, але подорожчає паливо в межах 10 коп./л.

"Ринок "вибрав" потенціал подорожчання в 1 грн на літрі і тепер готується заробляти на зростанні продажів, адже починається високий сезон споживання. Але тренд не зміниться, зниження цін не чекаємо".

У свою чергу директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн каже, що ціни на бензин і ДП цього тижня зупиняться. На ринку достатньо палива, гривня стабільна, ціни на нафту в світі не зростають.

А аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн навіть порадував можливим тимчасовим здешевленням автогазу вже в найближчі дні:

"Може бути зниження цін на 30-50 коп./л, перш за все у невеликих мереж, які закуповують невеликі партії газу, від бензовоза. Вони будуть намагатися заробити на обсягах роздрібного продажу, що подешевшало в гурті українського ресурсу".

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Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що ціни на бензин знову підуть вгору, адже вже намітилися дві проблеми.

Також повідомлялося, що силові структури взялися за нелегальних торговців неякісним паливом та ще й без сплати податків. Про перші успіхи дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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