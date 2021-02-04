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Аварии в энергосистеме – следствие непрофессиональных действий Геруса и Тарасюка, – нардеп

4 февраля, 11:40

Инна Бабур Инна Бабур

"НКРЭКУ целенаправленно уничтожала топливно-энергетический комплекс страны", – заявил Алексей Кучеренко

Руководство Национального регулятора под контролем Геруса в течение года сознательно разрушало энергетический сектор, чтобы из-за угрозы отключений запустить в Украине российскую электроэнергию, убежден Алексей Кучеренко, пишет "Цензор.НЕТ".

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Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и председатель комитета Верховной Рады Андрей Герус несут полную ответственность за аварии в энергосистеме и должны быть немедленно вызваны в Офис президента.

Об этом заявил первый заместитель энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко, комментируя вторую за последний месяц аварию в ОЭС Украины, пишет РБК Украина.

"В эти минуты Запорожская ТЭС села на ноль – из системы выпало 750 МВт. Сейчас энергетики пытаются вернуть в работу два блока. И это все посреди зимы. Сложно в это поверить. Вот к чему наш "независимый" регулятор довел энергетическую отрасль. Полтора года НКРЭКУ целенаправленно уничтожала топливно-энергетический комплекс страны, чтобы теперь посреди зимы шантажировать страну веерными отключениями", – заявил Кучеренко.

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"Надеюсь, Тарасюк сейчас стоит на ковре на 4-м этаже на Банковой, с Герусом на пару. То, чем эта двойня занималась последние полтора года – это терроризм. Шайка самозванцев с НКРЭКУ фактически взяла страну в заложники. Это не только вопрос света в Энергодаре в Киеве – это угроза жизни людей", – прокомментировал нардеп.

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Напомним, 3 февраля из-за аварии на подстанции "Луч" в Запорожской области системой аварийной защиты была отключена Запорожская ТЭС, которая на тот момент работала тремя энергоблоками мощностью 750 МВт.

Авария на подстанции привела к краткосрочному отключению электроснабжения в городе Энергодар. Электроснабжение города было восстановлено энергетиками Запорожской ТЭС "ДТЭК Энерго".

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энергетика авария подстанции ТЭС ДТЭК Алексей Кучеренко НКРЭКУ Андрей Герус Валерий Тарасюк
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