Аварії в енергосистемі – наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, – нардеп

Керівництво Національного регулятора під контролем Геруса протягом року свідомо руйнувало енергетичний сектор, щоб через загрозу відключень запустити в Україні російську електроенергію, переконаний Олексій Кучеренко, пише "Цензор.НЕТ".

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Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і голова комітету Верховної Ради Андрій Герус несуть повну відповідальність за аварії в енергосистемі і повинні бути негайно викликані в Офіс президента.

Про це заявив перший заступник енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко, коментуючи другу за останній місяць аварію в ОЕС України, пише РБК-Україна.

"У ці хвилини Запорізька ТЕС сіла на нуль – із системи випало 750 МВт. Зараз енергетики намагаються повернути в роботу два блоки. І це все посеред зими. Складно в це повірити. Ось до чого наш "незалежний" регулятор довів енергетичну галузь. Півтора року НКРЕКП цілеспрямовано нищила паливно-енергетичний комплекс країни, щоб тепер посеред зими шантажувати країну віяловими відключеннями", - заявив Кучеренко.

"Сподіваюся, Тарасюк зараз стоїть на килимі на 4-му поверсі на Банковій, з Герусом на пару. Те, чим ця двійня займалася останні півтора року – це тероризм. Зграя самозванців з НКРЕКП фактично взяла країну в заручники. Це не тільки питання світла в Енергодарі в Києві – це загроза життю людей", - прокоментував нардеп.

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Нагадаємо, 3 лютого через аварію на підстанції "Луч" у Запорізькій області системою аварійного захисту була відключена Запорізька ТЕС, яка на той момент працювала трьома енергоблоками потужністю 750 МВт.

Аварія на підстанції привела до короткострокового відключення електропостачання в місті Енергодар. Електропостачання міста було відновлено енергетиками Запорізької ТЕС "ДТЕК Енерго".

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