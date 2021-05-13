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Атака на трубопровод в США: хакерам заплатили 5 млн долларов выкупа в крипте – СМИ

13 мая, 18:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Компании Colonial Pipeline вынуждена была пойти на требование вымогателей, чтобы восстановить работ трубопровода

Фото: Colonial Pipeline/Handout/Kacper Pempel via REUTERS

Фото: Colonial Pipeline/Handout/Kacper Pempel via REUTERS

Американской компании Colonial Pipeline пришлось заплатить хакерам выкуп в размере 5 млн долл., чтобы возобновить работу крупнейшего на восточном побережье США трубопровода. Сумма была выплачена в криптовалюте, которую невозможно отследить. Деньги были перечислены через несколько часов после кибератаки.

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Об этом сообщат агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, после получения платежа хакеры предоставили оператору Colonial Pipeline средство дешифрования, чтобы восстановить отключенную компьютерную сеть, но оно действовало очень медленно, поэтому компании пришлось использовать собственные резервные копии.

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По этой "трубе" бензин, дизельное и реактивное топливо поставляют аж в 18 штатов.

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Ране в Colonial Pipeline заявляли, что не планирует выплачивать хакерам выкуп.

Хакеры атаковали системы Colonial Pipeline еще 7 мая с помощью программы-вымогателя – они скачали и зашифровали почти 100 Гб данных. Выведенные из сети системы оказались критически важными для работы трубопровода, поэтому все связанные с ним операции остановились. По этой "трубе" бензин, дизельное и реактивное топливо поставляют аж в 18 штатов.

Более подробно о произошедшем читайте в материале Российский след, режим ЧС и цены на нефть. Все о хакерской атаке на крупнейший трубопровод США.

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